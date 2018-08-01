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Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент возникновения ДТП с участием автомобиля нападающего сборной России Фёдора Смолова.

На кадрах записи видно, что водитель BMW автомобиля потерял управление, машина развернулась и вылетела на встречную полосу.

Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 20:18
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7
(1)
№7 Написал: honey (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну понятно. Это нечто, решило погонять. Блэт, а ведь там впереди человек переходил дорогу.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
гонки устроили?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: zloy (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
К.А.,
ну ты же прочитал
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если по встречке уходить от столкновения с подрезавшей машиной на такой скорости, то неудивительно что улетел в отбойник.
Домой поди спешил, 9 М евро куйня, когда завтра Самого Смолова на треньку везти.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
писать что ли больше не о чем?

скандалы интриги расследования!
показать все что скрыто!
новый русфутбол максимум! blush

Справедливости ради остальные спортивные сайты типа чемпа и СЭ тоже постепенно скатываются в политику, дро.ильню для малолеток (смотрите какая жена у футболиста Хулио! фото) и светские скандалы
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Одно и тоже,заманали
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
писать что ли больше не о чем?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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