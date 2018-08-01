Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент возникновения ДТП с участием автомобиля нападающего сборной России Фёдора Смолова.На кадрах записи видно, что водитель BMW автомобиля потерял управление, машина развернулась и вылетела на встречную полосу.