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Андрей Червиченко: Смолов - это позор российского футбола, он похоронил свою карьеру

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

"В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего.

На ЧМ мы и игры в его исполнении не видели. Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

В ДТП с участием его авто нет ничего удивительного. Человеку стоит больше думать о футболе и о спортивном режиме.

Амбиции? Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было. Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался", - сказал Червиченко.
Теги: Смолов Червиченко
Сегодня, 12:05
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№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что его критиковать, если он такой - по жизни? С безответственносмтью, с "потерянными" глазами, с ленцой... Он - СМОЛОВ. Просто - Смолов.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:35) #
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online

Я думаю, что это неверная оценка Федора Смолова и слишком строгая, даже беспощадная... Бывают у многих людей неудачи, черные полосы и в жизни, и в профессии... При чем, не просто разовые, а именно какой-то полосой идущие...
Да, причины этого чаще субъективные, но нередко и неконтролируемые, случайные стечения...
На Чемпионате мира было видно, что Федор Смолов пытался вписаться в игру ( не враг же он был себе и Сборной), но что-то не пошло, такое бывает у спортсменов, любой большой турнир возьмите и обязательно у пары-тройки футболистов игра не шла по непонятным причинам, словно кто-то сглазил... Такой вот бывает жестокий спорт!
Вот лично мне, по человечески Федора Смолова жаль... Уверен, что он тоже переживает и близкие его переживают... За все переживают... Футболисты , конечно,. крепкие ребята, но во-многом зависимые... Нельзя на них смотреть, как на стальных воинов или бездушных роботов... Не забывайте еще, что они все живут в страшном Искушении (с большими деньгами), а так очень непросто жить - трудно, с грехом рядом... Богатые тоже плачут...
Федор, все пройдет у Вас, добрые люди Вам желают удачи, Вы еще будете снова на Вершине бомбардирской лестницы Премьер-лиги... Мы все помним Вас на этом высоком спортивном пьедестале! Вы доказывали уже, что Вы - Мастер!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сверху:
- Федя, а ты сможешь выполнить одно маленькое, но очень ответственное поручение?
Снизу:
- За бесплатно?
Сверху:
- Вот за это...
Снизу:
- Диктуйте...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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