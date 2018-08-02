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Агент: скорее всего, "Андерлехт" примет предложение "Локомотива" по Телину

Агент Сантуш Верхулст, близкий к "Андерлехту", прокомментировал информацию о возможном переходе форварда команды Исаака Телина.

"Исаак Кисе Телин действительно интересен "Локомотиву", и они обратились в "Андерлехт". Формально, у бельгийцев нет причин отказываться от этой сделки, и они с большой долей вероятности примут предложение", - цитирует агента Sport24.

Сделка по футболисту оценивается в 5-6 миллионов евро.
Теги: Локомотив Андерлехт Трансферы
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