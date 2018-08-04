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Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
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Посетители Rusfootball.info отдают предпочтение "Спартаку" в матче с "Локомотивом"

Сегодня, в 19:00, в матче 2-го тура чемпионата России действующий чемпион страны "Локомотив" дома примет "Спартак".

По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 51.95% пользователей. В "Локомотив" верит значительно меньше людей - 21.09%. 26.95% болельщиков считает, что победителя выявлено сегодня не будет.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 16:18
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13
(3)
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:23) #
  • 0
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online

Цитата: приказ № 793
Супер кубок просрал вратарь.

Вчера тоже он проcрал. Но дело не в этом. Фонсека не знает, как взламывать динамовскую оборону, а Динамо дожидается одной ошибки и выигрывает 1-0. Пять поражений за год от Динамо и все, как под копирку.
При Мирче с Динамо битвы были, с приходом Мозамбика эмоции пропали и у команды и у тренера.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№12 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 16:56) #
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  •  (2)

Цитата: Shekel
Все игры проигрывает по одному сценарию

Супер кубок просрал вратарь.
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: panin
Цитата: приказ № 793
Ну что поделаешь, если Спартак так любим простым народом!

не встречал ни одного нормального, болеющего за свиней

smirk в Красноярске есть нормальные ?...там все такие, как ты ?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: MIG

букмекеры примерно равные шансы дают

Букмекеры дают подобные кэфы, если аналитики в конторах сомневаются, один фиг на live-ставках отыграются.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: приказ № 793
Почему Шахтар опять проепал мусорам? Что происходит?

На место Луческу взяли лузера из Мозамбика, а у него оказался врожденный комплекс Динамо. Все игры проигрывает по одному сценарию
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (2)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 16:44) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: приказ № 793
Ну что поделаешь, если Спартак так любим простым народом!

не встречал ни одного нормального, болеющего за свиней


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
Да кто ж, будучи в здравом уме отдал бы предпочтение дрезине?

пфф, ну, на этом сайте все очевидно ))
букмекеры примерно равные шансы дают
мое имхо - Спартак укатает паровозов, прошлый сезон - случайность
но буду рад ошибиться)))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Да кто ж, будучи в здравом уме отдал бы предпочтение дрезине?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а как может быть иначе,в последние годы лохомоты проигрывали нам,победили 1 раз нас, с помощью Самедова и судьи.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 16:30) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Shekel
Не правильный заголовок. Правильный должен выглядеть так
На сайте Rusfootball.info болельщиков Спартака в 2,5 раза больше болельщиков Локомотива и чуть больше, чем болельщиков всех клубов РФПЛ вместе взятых

Ну что поделаешь, если Спартак так любим простым народом!

Цитата: Shekel
страна 404

Почему Шахтар опять проепал мусорам? Что происходит?
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (4)
online

Не правильный заголовок. Правильный должен выглядеть так
На сайте Rusfootball.info болельщиков Спартака в 2,5 раза больше болельщиков Локомотива и чуть больше, чем болельщиков всех клубов РФПЛ вместе взятых
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
online

А жирная свинья уже подготовила гадкий комент?
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
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