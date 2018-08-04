Посетители Rusfootball.info отдают предпочтение "Спартаку" в матче с "Локомотивом"

Сегодня, в 19:00, в матче 2-го тура чемпионата России действующий чемпион страны "Локомотив" дома примет "Спартак".По результатам опроса на, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 51.95% пользователей. В "Локомотив" верит значительно меньше людей - 21.09%. 26.95% болельщиков считает, что победителя выявлено сегодня не будет.