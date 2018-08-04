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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: нынешний «Арсенал», и предыдущий соперник «Зенита» были откровенно слабы
Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 2-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и "Арсеналом"
- Как оцениваете старт «Зенита» под руководством Сергея Семака?
- Думаю, что главное сейчас – результат. И он положительный. Игра, думаю, что также удовлетворила тренеров. Было большое игровое преимущество. Но соперник, как и предыдущий – весьма слабый. В составе «Арсенала», конечно, есть хорошие игроки, но есть и весьма слабые – и это странно. Предыдущий соперник «Зенита», кстати, также был достаточно слаб, что странно. Ведь мы ожидали усиления уровня РПЛ с каждым годом. Однако, в реальности, лига словно резко ослабла. И атакующие действия соперников «Зенита» что в этой, что в предыдущей игре прерывались достаточно легко. За последние 5 минут матча по воротам «Зенита» был по-сути нанесён лишь один удар. А всё остальное прерывалось защитниками «Зенита», которые, чего уж тут говорить – просто наголову сильнее своих соперников.
- Считаете, что в этом году «Арсенал» серьёзно сдал свои позиции?
- Видно, что команда пытается играть в хорошо организованный футбол. Но если в обороне тульской команде за счёт большого количества игроков удаётся сдерживать атакующий потенциал соперников, то в атаке почти ничего не получается, поскольку нет быстроты. Нет быстрых игроков в атаке «Арсенала». Я не говорю о том, что за команду из Тулы должны играть настоящие мастера. Но быстрых игроков просто нет. В прошлом году Дзюба и Джорджевич забивали по полдесятка мячей каждый. А как они будут забивать в этом году лично мне сложно понять.
- До Семака, если не ошибаюсь, последним российским тренером в «Зените» был Юрий Морозов в конце 90-х годов…
- Первым иностранным специалистом в «Зените» был Властимил Петржела. А до этого все тренеры были русские. Всё дело в том, что у этого есть объективные причины. Вопрос не в национальности тренера – россиянин он или нет. Дело в самой организации тренерской работы, и команды тренеры. Дело в том, что даже все работающие российские тренеры имеют помощников, что отвечают каждый за свою функцию – они иностранные. Футбол – игра специфическая, и накладывает свои требования. Например, у нас почти нет своих тренеров по физподготовке. Или ещё пример - тренеров по восстановлению у нас вообще своих не было. Восстановление всегда лежало на плечах доктора команды, но по-хорошему он не должен этим заниматься. Он должен заниматься экспресс-контролем здоровья игроков.
Также специальные тренеры по тактике, селекционные службы – всё это у нас почти не развито. И даже нет таких институтов. Тот-же Карпин приглашал из Испании целую компанию специалистов.
Возьмём, к примеру, Черчесова и Рахимова. Они рано начали работать, уехали за границу, увидели то, как это там работает, и сами начали работать по этой системе. 20 лет назад в мировом футболе главный тренер по-сути скорее превратился в менеджера. В Европейском футболе словосочетание «главный тренер» по-сути то и отсутствует. Есть менеджер, что умеет правильно организовать не столько игру команды в конкретном матче, столько работу тренерского штаба.
Нужно с пониманием относиться к ситуации с русскими тренерами. Есть много примеров когда будучи классным игроком, они начинают тренерскую карьеру. Например, Аленичев, Карпин, Шалимов – как только они начинали, им давали классные команды. Но ожидаемого результата они не давали. Потому что один человек в современном футболе просто не может вывести весь этот воз. Потому что у соперников на европейском уровне уже всё отлажено и настроено. И соперник за счёт командной работы всего штаба накануне матча уже знает о твоей команде практически всё. Они уже знают буквально каждого игрока в нюансах, не только как он играет сейчас, но и всю его историю. И один менеджер просто не в состоянии держать столько информации в своей голове.
Плюс, российский тренер часто просто не в состоянии пригласить к себе в помощники своё ближайшее окружение. И получается что весь штаб
– это 2-3 человека: тренер, его помощник и начальник команды. И ещё пара человек работает с дублирующим составом.
А мы сталкиваемся с европейским уровнем футбола, где команда должна уже иметь на поле целый ряд наигранных комбинаций до практически уровня автоматизма. К примеру, почти любая команда имеет множество наигранных розыгрышей стандартных положений. И это не 2-3 варианта, а намного больше.
- Вы говорите о том, что система, когда один тренер всё решает и за всё отвечает не в состоянии противостоять целому слаженному коллективу работников с распределёнными функциями?
- Ну конечно. По-сути со старой школы остался один Юрий Семин. Но это исключение из правил. У него действительно много функций. Но даже он при этом, например, хоть знает и умеет – но не занимается физподготовкой. Раньше по тактике Сёмину ассистировал Эштреков, сейчас у него другие молодые помощники.
При этом у Сёмина свой авторский стиль и своя собственная методика. Он делает акцент на самоотдачу и высочайшую дисциплину в команде. В том смысле что кроме него этого в клубе никто не может сделать – заставить атакующего игрока высокого класса бегать оборонять свои ворота. К примеру, этим же выделяется и Моуриньо. Тренеров, что могут выйти к бровке и одним взглядом заставляют любого игрока изо всех сил пахать – их вообще в современном футболе немного.
Нынешний же подход таков, что главный тренер — это скорее менеджер, что должен отладить этот механизм и заставить его работать самостоятельно, чтобы каждый игрок по итогу знал свою задачу в каждом конкретном эпизоде, и выполнял её, не дожидаясь того, когда на него главный тренер начнёт кричать с бровки.
- Как в этом контексте вы оцениваете Сергея Семака?
- Мы сейчас должны оценивать не Семака, а его помошников. И у Аленичева, и у Карпина, и у Шалимова, и у Тихонова – у них есть идеи. И почти все они играли за границей много лет. Но эти идеи они часто у нас не в состоянии воплотить в жизнь. У нас нет штабов по 8-10 человек, на который каждый из них мог бы положиться.
Повторюсь, речь идёт именно что о достижении высоких результатов. Это в «Енисее» Аленичев может работать 10-15 лет, и его никто не выгонит – пока сам не уйдёт. Разговор же идёт о достижении первых мест и борьбе в Лиге Чемпионов. То есть о ситуации, когда твоя команда должна быть лучше соперника в каждом матче.
Есть вспомнить «Зенит» 3-4 летней давности – тогда у ЦСКА был великолепнейший состав, но «Зенит» их разрывал на поле – что в Москве, что в Санкт-Петербурге. Разрывал и по игре, и по счёту – тогда команда могла забить по 3-4 мяча в каждой игре. И при этом не только результат, но и игра «Зенита» была лучше. И это была работа целого, большого тренерского штаба. И речь даже не только о стратегии и тактике, но даже и о привлечении болельщиков на трибуны. Ведь первый признак – уменьшение числа болельщиков на трибунах. Если игра неинтересная, то и болельщиков будет меньше. И один главный тренер тут может хоть из кожи вон вылезти.
Плюс, у нас ведь есть и наши реалии. Например, если бы в своё время в «Зенит» не пришёл Виллаш-Боаш – Халк бы уехал. Ушёл Спалетти, и Халк уже собирался сам уходить. Но пригласили Боаша, и Халк остался в команде. Поэтому даже от медийной известности конкретного лица очень и очень многое зависит. И в этом плане у наших тренеров ещё всё впереди. Но им ещё предстоит завоёвывать этот авторитет в глазах игроков.
- Как оцениваете старт «Зенита» под руководством Сергея Семака?
- Думаю, что главное сейчас – результат. И он положительный. Игра, думаю, что также удовлетворила тренеров. Было большое игровое преимущество. Но соперник, как и предыдущий – весьма слабый. В составе «Арсенала», конечно, есть хорошие игроки, но есть и весьма слабые – и это странно. Предыдущий соперник «Зенита», кстати, также был достаточно слаб, что странно. Ведь мы ожидали усиления уровня РПЛ с каждым годом. Однако, в реальности, лига словно резко ослабла. И атакующие действия соперников «Зенита» что в этой, что в предыдущей игре прерывались достаточно легко. За последние 5 минут матча по воротам «Зенита» был по-сути нанесён лишь один удар. А всё остальное прерывалось защитниками «Зенита», которые, чего уж тут говорить – просто наголову сильнее своих соперников.
- Считаете, что в этом году «Арсенал» серьёзно сдал свои позиции?
- Видно, что команда пытается играть в хорошо организованный футбол. Но если в обороне тульской команде за счёт большого количества игроков удаётся сдерживать атакующий потенциал соперников, то в атаке почти ничего не получается, поскольку нет быстроты. Нет быстрых игроков в атаке «Арсенала». Я не говорю о том, что за команду из Тулы должны играть настоящие мастера. Но быстрых игроков просто нет. В прошлом году Дзюба и Джорджевич забивали по полдесятка мячей каждый. А как они будут забивать в этом году лично мне сложно понять.
- До Семака, если не ошибаюсь, последним российским тренером в «Зените» был Юрий Морозов в конце 90-х годов…
- Первым иностранным специалистом в «Зените» был Властимил Петржела. А до этого все тренеры были русские. Всё дело в том, что у этого есть объективные причины. Вопрос не в национальности тренера – россиянин он или нет. Дело в самой организации тренерской работы, и команды тренеры. Дело в том, что даже все работающие российские тренеры имеют помощников, что отвечают каждый за свою функцию – они иностранные. Футбол – игра специфическая, и накладывает свои требования. Например, у нас почти нет своих тренеров по физподготовке. Или ещё пример - тренеров по восстановлению у нас вообще своих не было. Восстановление всегда лежало на плечах доктора команды, но по-хорошему он не должен этим заниматься. Он должен заниматься экспресс-контролем здоровья игроков.
Также специальные тренеры по тактике, селекционные службы – всё это у нас почти не развито. И даже нет таких институтов. Тот-же Карпин приглашал из Испании целую компанию специалистов.
Возьмём, к примеру, Черчесова и Рахимова. Они рано начали работать, уехали за границу, увидели то, как это там работает, и сами начали работать по этой системе. 20 лет назад в мировом футболе главный тренер по-сути скорее превратился в менеджера. В Европейском футболе словосочетание «главный тренер» по-сути то и отсутствует. Есть менеджер, что умеет правильно организовать не столько игру команды в конкретном матче, столько работу тренерского штаба.
Нужно с пониманием относиться к ситуации с русскими тренерами. Есть много примеров когда будучи классным игроком, они начинают тренерскую карьеру. Например, Аленичев, Карпин, Шалимов – как только они начинали, им давали классные команды. Но ожидаемого результата они не давали. Потому что один человек в современном футболе просто не может вывести весь этот воз. Потому что у соперников на европейском уровне уже всё отлажено и настроено. И соперник за счёт командной работы всего штаба накануне матча уже знает о твоей команде практически всё. Они уже знают буквально каждого игрока в нюансах, не только как он играет сейчас, но и всю его историю. И один менеджер просто не в состоянии держать столько информации в своей голове.
Плюс, российский тренер часто просто не в состоянии пригласить к себе в помощники своё ближайшее окружение. И получается что весь штаб
– это 2-3 человека: тренер, его помощник и начальник команды. И ещё пара человек работает с дублирующим составом.
А мы сталкиваемся с европейским уровнем футбола, где команда должна уже иметь на поле целый ряд наигранных комбинаций до практически уровня автоматизма. К примеру, почти любая команда имеет множество наигранных розыгрышей стандартных положений. И это не 2-3 варианта, а намного больше.
- Вы говорите о том, что система, когда один тренер всё решает и за всё отвечает не в состоянии противостоять целому слаженному коллективу работников с распределёнными функциями?
- Ну конечно. По-сути со старой школы остался один Юрий Семин. Но это исключение из правил. У него действительно много функций. Но даже он при этом, например, хоть знает и умеет – но не занимается физподготовкой. Раньше по тактике Сёмину ассистировал Эштреков, сейчас у него другие молодые помощники.
При этом у Сёмина свой авторский стиль и своя собственная методика. Он делает акцент на самоотдачу и высочайшую дисциплину в команде. В том смысле что кроме него этого в клубе никто не может сделать – заставить атакующего игрока высокого класса бегать оборонять свои ворота. К примеру, этим же выделяется и Моуриньо. Тренеров, что могут выйти к бровке и одним взглядом заставляют любого игрока изо всех сил пахать – их вообще в современном футболе немного.
Нынешний же подход таков, что главный тренер — это скорее менеджер, что должен отладить этот механизм и заставить его работать самостоятельно, чтобы каждый игрок по итогу знал свою задачу в каждом конкретном эпизоде, и выполнял её, не дожидаясь того, когда на него главный тренер начнёт кричать с бровки.
- Как в этом контексте вы оцениваете Сергея Семака?
- Мы сейчас должны оценивать не Семака, а его помошников. И у Аленичева, и у Карпина, и у Шалимова, и у Тихонова – у них есть идеи. И почти все они играли за границей много лет. Но эти идеи они часто у нас не в состоянии воплотить в жизнь. У нас нет штабов по 8-10 человек, на который каждый из них мог бы положиться.
Повторюсь, речь идёт именно что о достижении высоких результатов. Это в «Енисее» Аленичев может работать 10-15 лет, и его никто не выгонит – пока сам не уйдёт. Разговор же идёт о достижении первых мест и борьбе в Лиге Чемпионов. То есть о ситуации, когда твоя команда должна быть лучше соперника в каждом матче.
Есть вспомнить «Зенит» 3-4 летней давности – тогда у ЦСКА был великолепнейший состав, но «Зенит» их разрывал на поле – что в Москве, что в Санкт-Петербурге. Разрывал и по игре, и по счёту – тогда команда могла забить по 3-4 мяча в каждой игре. И при этом не только результат, но и игра «Зенита» была лучше. И это была работа целого, большого тренерского штаба. И речь даже не только о стратегии и тактике, но даже и о привлечении болельщиков на трибуны. Ведь первый признак – уменьшение числа болельщиков на трибунах. Если игра неинтересная, то и болельщиков будет меньше. И один главный тренер тут может хоть из кожи вон вылезти.
Плюс, у нас ведь есть и наши реалии. Например, если бы в своё время в «Зенит» не пришёл Виллаш-Боаш – Халк бы уехал. Ушёл Спалетти, и Халк уже собирался сам уходить. Но пригласили Боаша, и Халк остался в команде. Поэтому даже от медийной известности конкретного лица очень и очень многое зависит. И в этом плане у наших тренеров ещё всё впереди. Но им ещё предстоит завоёвывать этот авторитет в глазах игроков.
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