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На матче "Крылья Советов" - "Оренбург" ожидается 25 000 болельщиков

"Крылья Советов" во 2-м туре чемпионата России сыграют с "Оренбургом".

Организаторы ожидают на матче около 25 000 болельщиков. Запуск зрителей начнется за два часа до матча.

Напомним, матч 1-го тура РПЛ "Крылья Советов" – ЦСКА посетили 39 137 болельщиков.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 12:12
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