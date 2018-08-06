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Жена Александра Самедова родила футболисту третьего сына

"Спартак" в твиттере сообщил, что полузащитник Александр Самедов в третий раз стал отцом. Клуб поздравил хавбека и его супругу Юлию с прибавлением.

"Рано утром 6 августа в семье полузащитника "Спартака" Александра Самедова родился сын. Вес малыша – 3 200 грамм, рост – 51 сантиметр

Поздравляем счастливых родителей!" - говорится в сообщении клуба.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:56
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(0)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:36) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, он будет футболистом получше, и выборе команды поразумнее.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (3)
online

Браво, Александр Сергеевич, - 3 : 0 !!! Это по-футбольному !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья и детям и маме с папой!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мужик! Поздравление и здоровья семье!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (5)
online

здоровья маме и малышу!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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