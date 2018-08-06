Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Финал Кубка России будет проходить в "Лужниках"

"Лужники" будут принимать матчи финала Кубка России, а также встречи за Суперкубок. Об этом говорится в Концепции наследия чемпионата мира-2018, которая была утверждена сегодня.

Согласно тексту документа, на данном стадионе также будут проходить официальные матчи сборной России, а также контрольные встречи с участием национальной команды.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (0)
online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пардоньте! А как же всегда проводить финалы 9 мая в волгограде?))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: xxxxx
Скорее бы!!!!!!! Это наш шанс.

да.при вашей игре иных вариантов попасть в ле на след сезон нет.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Скорее бы!!!!!!! Это наш шанс.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 18:08) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
может московским клубам ещё фору в три мяча давать? frowning
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.