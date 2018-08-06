Финал Кубка России будет проходить в "Лужниках"

"Лужники" будут принимать матчи финала Кубка России, а также встречи за Суперкубок. Об этом говорится в Концепции наследия чемпионата мира-2018, которая была утверждена сегодня.Согласно тексту документа, на данном стадионе также будут проходить официальные матчи сборной России, а также контрольные встречи с участием национальной команды.