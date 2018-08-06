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Сергей Томаров: благодарен игрокам, что они нашли силы на матч с "Анжи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Анжи" (3:0).

"Мы забили быстрый гол, но спокойнее стало только после второго. Боялись пропустить при счете 1:0, поэтому хорошо, что все закончилось по-другому. Я благодарен ребятам - теперь мы играем много матчей, что для нас в новинку, ведь восстанавливаться на психологическом и эмоциональном уровне тяжело. Спасибо им за то, что наши в себе силы и победили", - сказал Томаров.
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 19:44
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