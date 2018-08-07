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Форвард "Цюриха" Двамена перейдет в "Леванте". Ранее игроком интересовался ЦСКА

Нападающий "Цюриха" и сборной Ганы Рафаэль Двамена, которым интересовался московский ЦСКА, близок к переходу в "Леванте".

Как сообщает Levante-Emv, форвард в ближайшее время прибудет в расположение испанского клуба. Сумма трансфера составит около 6 млн евро

В прошедшем сезоне швейцарской Суперлиги Двамена принял участие в 32 матчах и забил 9 голов.
Теги: ЦСКА Леванте Цюрих
Сегодня, 12:19
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(1)
№3 Написал: Роман Кайонов (Сегодня, 13:23) #
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Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну и ладно,значит был запасным вариантом
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
В прошедшем сезоне швейцарской Суперлиги Двамена принял участие в 32 матчах и забил 9 голов.

В прошлом сезоне форвард провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач.

судя по статистике - он больше распасовщик, а не "targetman"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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