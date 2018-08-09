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Федор Смолов: зарплата в "Локомотиве" меньше, чем в "Краснодаре", но ради Лиги чемпионов потерплю

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о переходе в "Локомотив".

– В чем была ваша главная мотивация при переходе? И поставлена ли точка в мечтах о европейском клубе?

– Конечно, возможность выступить в Лиге чемпионов, главном клубном турнире, в котором хочет сыграть любой футболист. Не буду скрывать, что возвращение в Москву также имело свою роль.

Ну а мечта должна оставаться мечтой, к достижению которой нужно стремиться, я не сдаюсь. К сожалению, "Краснодар" по понятным причинам не получил предложения с Запада, которое устроило бы клуб.

Для европейцев в моем контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду.

– Переход в "Локо" для вас – возможность ответить критикам после ЧМ-2018?

– В первую очередь, должен ответить себе и своим близким. Чемпионат мира мне не удался, и нет никого, кто переживал бы это больше меня самого.

– Правда ли, что ваша зарплата в Москве, чем в Краснодаре?

– Фиксированная может и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 17:04
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21
(1)
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
бедолага...потерпи уж


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потерпи, бедненький ты наш... потерпи...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№19 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уж сделай милость...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№18 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (5)

Т.е. тебе еще больше 3 лямов платили в Краснодаре?! joy Мля, магницкого галицкого мюллер покусал?
Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№17 Написал: Академия (Сегодня, 17:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
потерпи Федя, потерпи
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№16 Написал: SVN (Сегодня, 17:52) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: patriot
человек с таким количеством татуировок не может быть психически здоровым)

Вам бы еще Мамаева куда-нибудь отдать,можно в фнл.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 17:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
человек с таким количеством татуировок не может быть психически здоровым)


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№14 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:41) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
терпило,на чемпионате мира надо было терпеть,чипушило
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
– Правда ли, что ваша зарплата в Москве, чем в Краснодаре?

Правда, моя зарплата в Москве,чем в Краснодаре.

писи: Новостник-недоумок даже здесь накосорезил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
теперь у Феди отмаза на вопрос - почему мало работаешь на поле?
- Дык, голодаю!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (6)

Сарказм blush болельщики Локо привыкайте.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ты барбос крашеный и половину этой зп не отработаешь.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Потерплю,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: Salssedo (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (3)

Ожидаемый трансфер, уже давно о нём писали в статье, когда приводили статистику ставок на то, что Локомотив не забьёт в ближайших матчах:
https://www.overbetting.net/news/football/38504/
С нападением у них совсем всё плохо. И что-то мне подсказывает, что Смолов ситуацию не исправит)
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Одолжение делает? ну-ну.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (4)

может поможем Феде то? ради лиги чемпионов то


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (7)

– Правда ли, что ваша зарплата в Москве, чем в Краснодаре?

Интересный вопрос
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уж потерпи,прямо не знаем как ты на полляма евро меньше жить станешь.Это ж сороковой особняк не купить и пятую машину тоже,ну и от золотого унитаза в домике гостей с вкраплением бриллиантов придется временно отказаться.Печалька.Надеюсь Федя не помрет с голода.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:11) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
будешь голодать, Федя, пиши - сбросимся!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:10) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
готов потерпеть все лишения и невзгоды...всего за 3 евроляма...бедолага...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Федя!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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