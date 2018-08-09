Федор Смолов: зарплата в "Локомотиве" меньше, чем в "Краснодаре", но ради Лиги чемпионов потерплю

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о переходе в "Локомотив".– Конечно, возможность выступить в Лиге чемпионов, главном клубном турнире, в котором хочет сыграть любой футболист. Не буду скрывать, что возвращение в Москву также имело свою роль.Ну а мечта должна оставаться мечтой, к достижению которой нужно стремиться, я не сдаюсь. К сожалению, "Краснодар" по понятным причинам не получил предложения с Запада, которое устроило бы клуб.Для европейцев в моем контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду.– В первую очередь, должен ответить себе и своим близким. Чемпионат мира мне не удался, и нет никого, кто переживал бы это больше меня самого.– Фиксированная может и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть.