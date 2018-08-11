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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Артем Ребров: очки не пахнут
Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров прокомментировал домашнюю победу над "Анжи" со счётом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата России.
"Очки не пахнут. С победой!" — написал Ребров в инстаграме.
"Очки не пахнут. С победой!" — написал Ребров в инстаграме.
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