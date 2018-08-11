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Артем Ребров: очки не пахнут

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров прокомментировал домашнюю победу над "Анжи" со счётом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата России.

"Очки не пахнут. С победой!" — написал Ребров в инстаграме.

Теги: Ребров Спартак Анжи
Сегодня, 09:13
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6
(1)
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Предлагаю Реброву понюхать очко Тарасова.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: pisto
Теперь на любой косяк против Спартака можно будет так же отвечать, ссылаясь на Реброва smirk

По твоему Спартак вчера не честно выиграл?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:39) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Shekel,
а кого вчера судьи убили?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 09:35) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь на любой косяк против Спартака можно будет так же отвечать, ссылаясь на Реброва smirk
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 09:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А с чего им пахнуть? Анжи на поле и видно не было. И удаления по делу. И гол нормально так зашел. Единственное что-жаль, один только.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:24) #
  • +1
  •  (7)

Вспомнишь свои слова, когда судьи убью Спартак
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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