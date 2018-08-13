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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин"
В матче 3-го тура чемпионата России обыграл "Рубин".
Чемпионат России
3 тур
"Рубин" – "Зенит" 0:1
Гол: Ерохин, 78.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов (Устинов, 45+1), Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, Коновалов, Бухаров (Шикари, 46), Азмун.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Кузяев, Мак (Анюков, 86), Паредес, Дзюба (Заболотный, 83).
Предупреждения: Кудряшов, 44, Мевля, 53, Кузяев, 64, Коновалов, 73.
Удаление: Кузяев, 71.
Чемпионат России
3 тур
"Рубин" – "Зенит" 0:1
Гол: Ерохин, 78.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов (Устинов, 45+1), Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, Коновалов, Бухаров (Шикари, 46), Азмун.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Кузяев, Мак (Анюков, 86), Паредес, Дзюба (Заболотный, 83).
Предупреждения: Кудряшов, 44, Мевля, 53, Кузяев, 64, Коновалов, 73.
Удаление: Кузяев, 71.
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