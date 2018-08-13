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"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин"

В матче 3-го тура чемпионата России обыграл "Рубин".

Чемпионат России

3 тур

"Рубин" – "Зенит" 0:1

Гол: Ерохин, 78.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов (Устинов, 45+1), Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, Коновалов, Бухаров (Шикари, 46), Азмун.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Кузяев, Мак (Анюков, 86), Паредес, Дзюба (Заболотный, 83).

Предупреждения: Кудряшов, 44, Мевля, 53, Кузяев, 64, Коновалов, 73.

Удаление: Кузяев, 71.
Теги: Зенит Рубин
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№58 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, на сайте наблюдается массовый падёж свиней?... laughing


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№57 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:35) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Mitrich
Что нас не убивает - то нас делает сильней!

Во-истину. ура! А по теме - Зенит все таки еще не тот какой хотелось бы видеть. Можно лучше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№56 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:33) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну вот таблицу подкорректировали...спартачок только нивписду. должен быть со своими, смосвичами, между 11-тым и 15-тым smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№55 Написал: 1111111111 (Сегодня, 22:31) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Mitrich
Лунёв и Лодыгин как говорят в Одессе две большие разницы. Вот и всё.
Все сбг с победой. Всё будет хорошо. Семака не гнобить, пусть работает без нервяка.

Он вам наработает в панике,как сегодня при замене!)) Того сего ,а,может,этого,аааа ладно пусть идёт вон тот )) Пока думал игрока уже удалили!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№54 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Очухались бакланы, лучше готовьтесь в четверг к похоронам зени в ЛЕ

В смысле - в "говночашке"?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№53 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто-то еле-еле побеждает против 9 игроков, а кто-то выигрывает в меньшинстве у такого бердыевского Рубина с Азмуном впереди на его стадионе...это дорогого стоит.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№52 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Во, радости-то полные штаны...До первого серьезного соперника играют, а как пердаки-то горят. Позже поговорим, чемпиены

напомню, мы выиграли в меньшинстве у крепкого Рубина, вы выиграли у Анжи, но после 2х удалений у соперника


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№51 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:23) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лунёв и Лодыгин как говорят в Одессе две большие разницы. Вот и всё.
Все сбг с победой. Всё будет хорошо. Семака не гнобить, пусть работает без нервяка.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№50 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Тут даже не победа, тут по гландам свиньям!!!!!
Оставили тут одну дежурную вонять laughing
Цитата: Ахилл
Во, радости-то полные штаны


С Победой, Александр Анатольевич!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№49 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Во, радости-то полные штаны...До первого серьезного соперника играют, а как пердаки-то горят. Позже поговорим, чемпиены laughing

Ну как вы то играете мы тоже видим,особенно с Анжи, без судеек совсем никак...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№48 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:19) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
лучше готовьтесь в четверг к похоронам зени в ЛЕ

Она нам уже покорилась, оставим шмонькам безевротитульным)

Цитата: Ахилл
как пердаки-то горят.

Беги тушить,грек)


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№47 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:16) #
  • -17
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Во, радости-то полные штаны...До первого серьезного соперника играют, а как пердаки-то горят. Позже поговорим, чемпиены laughing


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№46 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:15) #
  • -13
  •  (17)

что за новостники , правильно написать , зенит чудом , случайно выйграл а рубин просто не смог обыграть кривоногих
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№45 Написал: 1111111111 (Сегодня, 22:15) #
  • -5
  •  (13)

Семак сам не знает ,как,но пока вылазит!))) Хорошо,что пока в чампе нет команды уровня ДИНАМО МИНСК!)))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№44 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рад, комментаторам МАТЧа и не только утерли нос, они с минским Динамо задолбали...Шатов не попал в игру, нужен игрок на его место, очень много потерь в той зоне. На Дзюбе был пендаль, игра тяжелейшая, неожиданно Рубин оказался физически готов очень прилично...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№43 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот.. без олежки как-то впереди интереснее было. Но замена, скорее всего, связана с предстоящим матчем в четверг. Так что, обольщаться не стоит. Не понимаю в чём провинился Дриусси. Тем, что у него нет российского паспорта...
Нобоа сегодня был лучший. После Лео.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№42 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:14) #
  • -16
  •  (22)
online

Цитата: Blessing
Тут даже не победа, тут по гландам свиньям!!!!!


Какая же ты дура, мля. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№41 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
"Рубин" играл хорошо

так команда сыгранная Рубин\Ростов\Рубин Бердыев со своей обоймой футболистов ездит))


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№40 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:13) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Тут даже не победа, тут по гландам свиньям!!!!!
Очухались бакланы, лучше готовьтесь в четверг к похоронам зени в ЛЕ
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№39 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 22:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Я вообще в шоке, болельщиков Рубина увидел в комментаторской, сразу 2 штуки


так и не понял кто были эти "два кадра"
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№38 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
в обзорах доморощенных псевдожурналистов как "возрождающийся топ"

Я вообще в шоке, болельщиков Рубина увидел в комментаторской, сразу 2 штуки


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№37 Написал: Бриг (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
"Рубин" играл хорошо, имел численное преимущество после удаления Кузяева, но взломать оборону "Зенита", казанцы не смогли, а сами совершили одну ошибку в обороне, которая стала фатальной.Тур интересный.Много удалений.Забитые мячи из офсайда, и мало забитых мячей с игры счет 1:0 весьма популярный или ничья 1:1.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№36 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Тут даже не победа, тут по гландам свиньям!!!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№35 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: conscience
Да фиг с ней, с ЛЕ. Мы и так лучше всех играем в Европе за последние 10 лет.

понижать планку нельзя
хотя исправить что-то уже затруднительно
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№34 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ОООчень тяжело идём... Но идем уверенно.
С первым местом!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№33 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (10)

И благодаря двум киксам Ерохина- лишился крупной победы.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№32 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ну что сказать,Рубин конечно слабенький,кроме Азмуна нет нормальных игроков,счет по игре,хотя мне кажется,Дзюба руками и ногами затоптал армяна.



Иди! Убогим по понедельникам не подаю.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№31 Написал: imaginary (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Красавы!

Жаль, что краснодар привёз себе два гола в первом туре и позволили этому мафиозному обосраному автобусу бердыева набрать три очка и две недели фигурировать в обзорах доморощенных псевдожурналистов как "возрождающийся топ"
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№30 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)

Практическим способом установлено расстояние до ворот, с которого Ерохин не может промахнуться
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№29 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:07) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: conscience
Как же крут Лунев. С ним очень спокойно за свою рамку. 3 игры-3 сухаря!

И тут 100 балоов!


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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