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Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в выездном матче третьего тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином".

"Дзюба – волшебник! Он творит чудеса. Артем взял на себя игру в эпизоде с голом "Зенита". И вообще в матче с "Рубином" он был очень полезен. Артём обыграл защитника Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся. В меньшинстве забили мяч.

Три матча – три победы, великолепный дебют Сергея Семака и его команды", — сказал Орлов.

Футбольная столица
Теги: Орлов Дзюба Зенит Семак
Сегодня, 11:13
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10
(11)
№10 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Зенит пока не тянет на лидера первенства. Пока что вообще никто не тянет на уровень лидеров прошлого сезона. Всё очень вяло.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvn21
волшебник!!!
обокрал дурака Баграмяна...а помощник волшебника три раза перед этим мазал...
а иуи с метра по пустым вором....четвертый рвз....

волшебник это Ван Бастен когда Дасаеву между ушей...
волшебник это Пеле Стрельцов, Воронин, Стоичков да...места не хватит...

посмотрим в четверг ....на сантехников из Питера)))

Тогда пешком ходили, по современным меркам, это двор.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:12) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
волшебник!!!
обокрал дурака Баграмяна...а помощник волшебника три раза перед этим мазал...
а иуи с метра по пустым вором....четвертый рвз....

волшебник это Ван Бастен когда Дасаеву между ушей...
волшебник это Пеле Стрельцов, Воронин, Стоичков да...места не хватит...

посмотрим в четверг ....на сантехников из Питера)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Поло (Сегодня, 12:05) #
  • 0
  •  (2)

Ювелир!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:47) #
  • +3
  •  (7)
online

Дзюба- человек куража. Пока кураж не иссякнет- будет феерить.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 11:39) #
  • -3
  •  (11)

-Как у него это вышло?-воскликнул Быстров
"Щикотно"-подумала Орзул
"Волшебник!!!"-резюмировал Орлов
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: anat7171 Белорусь (Сегодня, 11:21) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Гена проснулся после Минска.
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:18) #
  • -7
  •  (13)

С отрицательной разницей мячей
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (6)

Не ну в нашей лиге , неплохо конечно 3 из 3 .... но игра честно сказать не очень ... в том году начанали так же бодро .... игра была более поставленная, больше моментов было, лучше атаковали .... но потом к осени все пропало !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ага-и в Минске отожгли еще.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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