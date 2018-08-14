Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в выездном матче третьего тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином"."Дзюба – волшебник! Он творит чудеса. Артем взял на себя игру в эпизоде с голом "Зенита". И вообще в матче с "Рубином" он был очень полезен. Артём обыграл защитника Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся. В меньшинстве забили мяч.Три матча – три победы, великолепный дебют Сергея Семака и его команды", — сказал Орлов.