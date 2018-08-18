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Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак"

Болельщики ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" вывесили на фанатской трибуне баннеры в адрес полузащитника Романа Еременко, который подписал контракт со "Спартаком" после длительной дисквалификации.

Напомним, красно-белые не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв ПАОКу в 3-м квалификационном раунде.

Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак"

Также болельщики ЦСКА вывесили баннеры, оскорбляющие полузащитников "Спартака" Романа Зобнина, Александр Ташаева и главного тренера команды Массимо Карреру.

Теги: Еременко ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:08
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23
(5)
№23 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 18:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
в конце сезона в таблицу глянем А пока мы в ЛЧ, а вы - в г0вночашке

Глянем.
Как бы вам не пришлось радоваться хотя бы попаданию в эту чашку по результатам группы в ЛЧ.


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:32) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
цкг- команда гандонов.
рваных и штопаных..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: Рома Карпанов (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (3)

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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№20 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
С Победой!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№19 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем Карреру трогать - непонятно...


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№18 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 18:17) #
  • +4
  •  (12)

Что команда, что болельщики - одни гандоны!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№17 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: anonymous
дебил только один и это Еременко

Потому что он в Спартак перешел?
Или , потому, что нюхал коку?

Это взаимосвязано)
А вообще зря. Все-равно, что на трассе мимо плечевых проезжая в окно кричать б...ди. Ну нарк, ну балабол, сам же об этом знает, куй на него


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№16 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
пусть затусуют себе их в очковое)))
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№15 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:55) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
ибонаты, клал он на вас


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: andrej95602 (Сегодня, 17:42) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: К.А.
бомбит у осликов,ой бомбит.единственный плюс(пока) от его перехода к нам

И последний.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: К.А.
ой бомбит.единственный плюс(пока) от е

На это и рассчитывал Федун..Учитывая, что Рома практически бесплатно будет играть в Спартаке до НГ


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:39) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомбит у осликов,ой бомбит.единственный плюс(пока) от его перехода к нам


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:37) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: V.o.r.o.n
почему бы и не одобрить?

Нищему безпалому остается только одобрать грязь. Ведь и так уже дно


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 17:36) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: SVN
А почему такие банеры разрешает клуб?контроль отсутствует,или Гинер лично одобряет.

а почему бы и не одобрить? smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 17:27) #
  • +3
  •  (17)
online

А почему такие банеры разрешает клуб?контроль отсутствует,или Гинер лично одобряет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:24) #
  • -4
  •  (18)

Цитата: anonymous
дебил только один и это Еременко

Потому что он в Спартак перешел?
Или , потому, что нюхал коку?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 17:22) #
  • -4
  •  (20)

Цитата: lisenok
Дебилы

дебил только один и это Еременко
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:21) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 17:21) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: maradona72
Цитата: kuzz
После таких слов, как ему будет приятно унижать пони

Они уже сами себя уничтожили. Фекалии 14 местные.

Федун крЮть..Очень даже..Серьезный ход..Бесплатно привлек игрока до НГ, а ослов горит , и ище долго гореть будет..

Болельщики ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" вывесили на фанатской трибуне баннеры в адрес полузащитника Романа Еременко, который подписал контракт со "Спартаком" после длительной дисквалификации.

Напомним, красно-белые не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв ПАОКу в 3-м квалификационном раунд


И новостник напоминает , что Спартак не прошел паок..намекает что бы не остывала публика

в конце сезона в таблицу глянем smile А пока мы в ЛЧ, а вы - в г0вночашке лузеры
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (15)
online

Ничего,ничего дополнительная мотивация
для Романа!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Имбецилы. Пуканы горят. Он же наркоман, чего так беситесь?)) Получается переживают))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (16)

Цитата: kuzz
После таких слов, как ему будет приятно унижать пони

Они уже сами себя уничтожили. Фекалии 14 местные.

Федун крЮть..Очень даже..Серьезный ход..Бесплатно привлек игрока до НГ, а ослов горит , и ище долго гореть будет..

Болельщики ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" вывесили на фанатской трибуне баннеры в адрес полузащитника Романа Еременко, который подписал контракт со "Спартаком" после длительной дисквалификации.

Напомним, красно-белые не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв ПАОКу в 3-м квалификационном раунд


И новостник напоминает , что Спартак не прошел паок..намекает что бы не остывала публика


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:10) #
  • -4
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
После таких слов, как ему будет приятно унижать пони
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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