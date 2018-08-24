Василий Уткин выполнил обещание и перечислил 1 млн рублей на благотворительность

Журналист и комментатор Василий Уткин выполнил обещание перечислить гонорар от работы на ЧМ-2018 на благотворительность.Напомним, Уткин за время работы на ЧМ-2018 на "Первом канале" заработал 783 000 рублей. На турнире Уткин в отработал только один матч, Испания – Португалия (3:3)."Итак, дело сделано. Гонорар за работу на Первом канале на ЧМ-2018 в России плюс немного от иных доходов переданы в благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход", – написал Уткин на своей странице в Instagram.