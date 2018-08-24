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Василий Уткин выполнил обещание и перечислил 1 млн рублей на благотворительность

Журналист и комментатор Василий Уткин выполнил обещание перечислить гонорар от работы на ЧМ-2018 на благотворительность.

Напомним, Уткин за время работы на ЧМ-2018 на "Первом канале" заработал 783 000 рублей. На турнире Уткин в отработал только один матч, Испания – Португалия (3:3).

"Итак, дело сделано. Гонорар за работу на Первом канале на ЧМ-2018 в России плюс немного от иных доходов переданы в благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход", – написал Уткин на своей странице в Instagram.

Теги: Уткин
Сегодня, 16:45
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13
(5)
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Вообще это сумашествие, за один матч 700 тыс руб.

налогоплательщики оплатили, все как всегда

Вася молодец, сказал - сделал


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№12 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
Вообще это сумашествие, за один матч 700 тыс руб. Он что такого сделал?

не 700, а 800 почти.
Цитата: Shekel
Вася красава! Огромное уважение

Молоток, спору нет. Но по мне такие вещи не нужно выносить на всеобщее обозрение, а делать это тайно особо не выпячивая это на публике, чтобы говорили какой он молодец. Ну это мое мнение. Ну всем людям таким конечно огромный респект. Остается только надеяться что они пойдут по назначению, а не осядут в карманах ушлых работников (чинуш) и т.д.
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№11 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Челси»
Уважение и все дела, нет, правда респектую! Только один вопрос, за что млять 700+ штукарей?! Он провёл сложнейшую операцию на сердце, в полевых условиях, ногами и обычной десертной ложечкой, за что такие деньги платят? Нет, я готов продавать свой голос за сумму в 2е меньше. Буду нести херню по типа Орлова и Уткина, пусть меня все ненавидят, а я в шоколаде.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:18) #
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online

Цитата: Sesk
А что перечислит нищая доярка?

Бидон молока для комментатора . Чтобы кегли не завернул с голода .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вообще это сумашествие, за один матч 700 тыс руб. Он что такого сделал?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Sesk (Сегодня, 17:13) #
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Какая польза от комментаторов! Не то, что от доярок и каких-нибудь плиточников. Целлый миллион! А что перечислит нищая доярка?
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 17:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вася-Красава!
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сказал, сделал..мужчина.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Не уважаю Василия после этого, купил бы себе BMW ограниченной серии + зататуировался бы + пьяным бы ездил и заборы сбивал, тогда бы уважал безмерно, а так... Тьфу!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 17:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну, умница, кто бы спорил.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:55) #
  • +5
  •  (5)
online

Вася красава! Огромное уважение


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 16:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поступок достойный уважения!!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (4)
online

Василий,молодец!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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