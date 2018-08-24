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Александр Ташаев не тренируется в общей группе "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев отсутствует в общей группе игроков красно-белых, которые сейчас проводят тренировку в преддверии матча 5-го тура российской Премьер-Лиги с "Динамо".

У 24-летнего футболиста мышечная усталость. В целях профилактики он работает отдельно от общей группы, сообщает Sport24.
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 18:05
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№4 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:22) #
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Цитата: robinzen
что с Дзюбой спаратк (Федун) зажлобился и пожалел денег... а зря.

Почему зря? Можете рассказать?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
родные со своим воспитанником так не поступают...

родные дают контракты,которые воспитанники требуют?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raddarv
жаждет забивать своим бывшим родным командам

родные со своим воспитанником так не поступают...

сейчас уже и ёжику понятно, что с Дзюбой спаратк (Федун) зажлобился и пожалел денег... а зря.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: raddarv (Сегодня, 18:09) #
  • 0
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Отмазался. Его можно понять. Не хочет видимо идти по стопам Дзюбы который рад и жаждет забивать своим бывшим родным командам.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
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