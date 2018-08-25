Дмитрий Парфёнов: в перерыве матча с "Ахматом" пришлось добавить мужской разговор

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Ахматом" (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В ходе встречи хозяева уступали в счёте, но смогли переломить ситуацию в свою пользу."Все эмоции оставил там. Ребята — молодцы, дотерпели. Тяжёлый матч, после пропущенного гола поломалась игра. Ребята переживали, но сделали поправки в перерыве плюс пришлось добавить мужской разговор. Вышли, исправили ситуацию, забили второй мяч. Поздравляю болельщиков с победой — они, наверное, в первую очередь её заслужили.Иванов — наш президент, и он всегда с нами. Он с нами и когда находится на скамейке, и даже когда его там нет. Сегодня, кажется, он был в раздевалке", — сказал Парфёнов в эфире телеканала "Матч Премьер".