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Руководство "Маастрихта": даже не знаем, как описать подход ЦСКА к переговорам по Оките

Нападающий "Маастрихта" Джонатан Окита не перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил директор клуба Пол Пендерс.

"Был большой интерес к игроку со стороны ряда клубов. Но были также и неопределенные предложения, как например от ЦСКА. Я даже не знаю, как описать их подход. Они были готовы вести переговоры, но футболист сам потом сказал нам, что не собирался туда переходить. Он остается с нами", - цитирует Пендерса 1limburg.nl.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:18
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:54) #
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Вам просто не знакомо бессмертное - "Денег нет, но вы держитесь".

Вот так и вел переговоры великий арамейский клуб. Пфффф..... пффффф..... пфффффка!!! Крутя на пальце увесистую связку ключей.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Терек»
РУКОВОДСТВО "МААСТРИХТА": ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ

Журналист, в руководстве Маастрихта всего 1 человек?))
Если да, то так и пиши, что директор, в заголовке))

Я конечно понимаю, что по знакомству всех подряд берут, но не зная правил русского языка тебе нечего в ней (журналистике) делать. Надеюсь, что ЕГЭ сдал честно)) "Скрестить" множественное число с единственным, это нужно обладать богатой фантазией)) Только заголовок не исправляй))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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