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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:46
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
22:23
Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
22:06
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
22:01
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
21:54
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
21:49
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
21:31
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20:00
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
20:00
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Михаил Грушевский: бригада арбитров в матче "Рубин" - ЦСКА "мешковатая" была, мне судейство очень не понравилось (9)
19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют (6)
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19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
17:08
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Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
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Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас
Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился впечатлениями от победы красно-белых над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура премьер-лиги.
– Смотрел матч на стадионе, на "Открытии" шикарная атмосфера, 43 тысячи зрителей пришли на игру, ради такой посещаемости красно-белые и должны побеждать, на трибунах реальный праздник. Я доволен результатом, но игрой – не совсем, во втором тайме "Спартак" заметно просел физически. Посмотрим, как команда проведет следующий матч против "Зенита", – сказал Кафельников.
– Гол Рыкова с центра поля немного испортил впечатления от победы?
– Бывает, этот гол – несчастный случай. Конечно, обидно, что Максименко пропустил, еще немного – и сыграли бы 5 матчей на "ноль", но уже ничего не поделаешь.
– В Твиттере по ходу матча вы возмущались Глушаковым и Комбаровым.
– Стоило тренеру выставить на левый фланг защиты Мельгарехо вместо Комбарова, сразу закончились проблемы в этой зоне. Динамовцы не смогли создать практически ни одной голевой ситуации через правый фланг атаки. Что касается Глушакова, он, безусловно, сейчас физически не в том состоянии, чтобы выдерживать весь матч, поэтому и его и заменили в начале второй половины матча.
– Красно-белые вернули "Динамо" должок за последний тур предыдущего чемпионата?
– Честно сказать, лучше бы мы победили в той встрече. Лига чемпионов – турнир, в котором хотела бы участвовать любая команда, но "Спартаку", к сожалению, не удалось в нее попасть в этом сезоне. Надеюсь, что в следующем все сложится в пользу красно-белых.
"Спорт-Экспресс"
– Смотрел матч на стадионе, на "Открытии" шикарная атмосфера, 43 тысячи зрителей пришли на игру, ради такой посещаемости красно-белые и должны побеждать, на трибунах реальный праздник. Я доволен результатом, но игрой – не совсем, во втором тайме "Спартак" заметно просел физически. Посмотрим, как команда проведет следующий матч против "Зенита", – сказал Кафельников.
– Гол Рыкова с центра поля немного испортил впечатления от победы?
– Бывает, этот гол – несчастный случай. Конечно, обидно, что Максименко пропустил, еще немного – и сыграли бы 5 матчей на "ноль", но уже ничего не поделаешь.
– В Твиттере по ходу матча вы возмущались Глушаковым и Комбаровым.
– Стоило тренеру выставить на левый фланг защиты Мельгарехо вместо Комбарова, сразу закончились проблемы в этой зоне. Динамовцы не смогли создать практически ни одной голевой ситуации через правый фланг атаки. Что касается Глушакова, он, безусловно, сейчас физически не в том состоянии, чтобы выдерживать весь матч, поэтому и его и заменили в начале второй половины матча.
– Красно-белые вернули "Динамо" должок за последний тур предыдущего чемпионата?
– Честно сказать, лучше бы мы победили в той встрече. Лига чемпионов – турнир, в котором хотела бы участвовать любая команда, но "Спартаку", к сожалению, не удалось в нее попасть в этом сезоне. Надеюсь, что в следующем все сложится в пользу красно-белых.
"Спорт-Экспресс"
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