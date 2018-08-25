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Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился впечатлениями от победы красно-белых над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура премьер-лиги.

– Смотрел матч на стадионе, на "Открытии" шикарная атмосфера, 43 тысячи зрителей пришли на игру, ради такой посещаемости красно-белые и должны побеждать, на трибунах реальный праздник. Я доволен результатом, но игрой – не совсем, во втором тайме "Спартак" заметно просел физически. Посмотрим, как команда проведет следующий матч против "Зенита", – сказал Кафельников.

– Гол Рыкова с центра поля немного испортил впечатления от победы?

– Бывает, этот гол – несчастный случай. Конечно, обидно, что Максименко пропустил, еще немного – и сыграли бы 5 матчей на "ноль", но уже ничего не поделаешь.

– В Твиттере по ходу матча вы возмущались Глушаковым и Комбаровым.

– Стоило тренеру выставить на левый фланг защиты Мельгарехо вместо Комбарова, сразу закончились проблемы в этой зоне. Динамовцы не смогли создать практически ни одной голевой ситуации через правый фланг атаки. Что касается Глушакова, он, безусловно, сейчас физически не в том состоянии, чтобы выдерживать весь матч, поэтому и его и заменили в начале второй половины матча.

– Красно-белые вернули "Динамо" должок за последний тур предыдущего чемпионата?

– Честно сказать, лучше бы мы победили в той встрече. Лига чемпионов – турнир, в котором хотела бы участвовать любая команда, но "Спартаку", к сожалению, не удалось в нее попасть в этом сезоне. Надеюсь, что в следующем все сложится в пользу красно-белых.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 22:46
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
надо же ..ни когда бы не подумал что кафель так скажет ...видно перепил!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
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