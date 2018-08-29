Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака"

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал о новом пари с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым."Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" – "Зенит" и "Зенит" – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда...Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!" – написал Радимов в твиттере.