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Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака"

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал о новом пари с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

"Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" – "Зенит" и "Зенит" – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда...

Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!" – написал Радимов в твиттере.
Теги: Радимов Глушаков Спартак Зенит
Сегодня, 01:04
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№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 01:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я за раков..
Хотя,если выбирать- однозначно корюшка..
Но,ccyкa,всё так двусмысленно..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Сегодня, 01:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надоели уже! На двух ветках из-за них срач до небес стоит, а они опять!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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