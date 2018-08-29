Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал подписание нового контракта с клубом, который рассчитан до 2022 года.

"Если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил. Мне нравится это дело. Оно может называться по-разному – хобби, работа, но у меня нет пресыщения футболом. Надеюсь, буду как можно дольше радовать и своих родных, и наших болельщиков.

Столько лет в одном клубе? В ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло", - сказал Акинфеев.

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Игорь.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.