Самюэль Жиго: благодарю вас всех за ваши послания о любви

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поблагодарил игроков и болельщиков красно-белых за поддержку.У 24-летнего алжирца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава."Благодарю вас всех за ваши послания о любви, я скоро увижу вас", - написал Жиго.