Новости партнеров

Самюэль Жиго: благодарю вас всех за ваши послания о любви

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поблагодарил игроков и болельщиков красно-белых за поддержку.

У 24-летнего алжирца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

"Благодарю вас всех за ваши послания о любви, я скоро увижу вас", - написал Жиго.

Теги: Жиго Спартак
Вчера, 23:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Снова сношаются в соцсетях. Это уже спартаковская фишка. А парню здоровья.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Driller (Вчера, 23:26) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спартак был гей и педофил. Даже Жиго подтвердил)))
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Крепись мужик. Жизнь такая и мы такие
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.