"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1"

Джон Терри успешно прошел медобследование и достиг устной договоренности с руководством "Спартака".Англичанин подпишет с красно-белыми контракт по схеме "1+1". При выполнении определенных условий соглашение с ним будет продлено.Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Спартак" предложил Терри очень выгодные финансовые условия, что сыграло ключевую роль в его решении перебраться в Россию.