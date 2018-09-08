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"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1"

Джон Терри успешно прошел медобследование и достиг устной договоренности с руководством "Спартака".

Англичанин подпишет с красно-белыми контракт по схеме "1+1". При выполнении определенных условий соглашение с ним будет продлено.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Спартак" предложил Терри очень выгодные финансовые условия, что сыграло ключевую роль в его решении перебраться в Россию.

Твиттер Джанлуки Ди Марцио
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 12:57
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№47 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy Что сказать...свиньи они везде СВИНЬИ !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№46 Написал: Дмитрий Дедов (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Sergey Nasirov_2,
Будто Терри едет на чистом энтузиазме играть. Бабло решает, как ни крути. Что у нас, что у вас
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№45 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Ну мода в РФПЛ нынче такая - антиквариат скупать. Что поделаешь... Маркизио, Терри, Глядишь, скоро ЦСКА Игнашевича вернут, а Локо 36-летнего Ибрагимовича из США выкупит


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№44 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:07) #
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online

Победоносный Зенит,
Да какие 3,5 ляма ,вы серьезно? Пусть покажут контракт .не просто так сказали что это 6 лямов.

сынок,
Это да,будут раскупать.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№43 Написал: Дмитрий Дедов (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Великое переобувание мясных началось?
А если серьезно, если не сдал еще, то может неплохо попылить в нашем чемпе. Как у нас Иванович с Маркизио и Эдер с Хеведесом у Локо. Как маркетинг - для РПЛ только плюс
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№42 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:05) #
  • -3
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online

Медведь Русский,
Народ раскупит футболки с его номером,это просто супер ход.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№41 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орик
Вот жеж обезьяны, а как визжали зачем Зенит пенса подписывает, сами дедушку заставят по полю бегать.))

это ТЕРРИ, бомжик!!!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№40 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:59) #
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online

Цитата: FanatFCSM
Почему жопы сенит так взорвались? Это зависть или что? Я действительно не пойму.
Игрок взят, чтобы пол года постоять в защите в отсутствие Жиго.
Странный вы народ.

незнаю почему, но могу предположить, потому что ровно такую же ахинею писали твои собрать, когда Зенит Маркизио подписал. гавно в ответ прилетело.
А так хороший трансфер, с учетом обстоятельств. Ну и неплохой маркетинговый ход, фигура Терри полюбому привлечет внимание.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№39 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
То есть 32 летний Маркизио за 3,5 это плохо, а вот 37 летний Терри за 2 это нормально. Свиньи совсем рехнулись.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№38 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Почему жопы сенит так взорвались? Это зависть или что? Я действительно не пойму.
Игрок взят, чтобы пол года постоять в защите в отсутствие Жиго.
Странный вы народ.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№37 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Пуканы ослобомжей разорваны в клочья satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№36 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а приятно будет что и бомжи а кони начнут футболки Спартака покупать...)))только не говорите что такого не будет...про автографы вообще молчу...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№35 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:46) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Наркоман, старый безработный.... селекция мясных на уровне.

Конюшню уже несколько туров за этого наркомана ошкурили,до сих пор у вас бомбит,это при том что он ни одного матча ещё не сыграл))Привет тебе от Ким Ин Сона,гении селекции))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№34 Написал: jeck324 jeck324 (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KolpinoOnTour
Цитата: metric
А сами ныли почему Зенит вне дозаявки подписал итальянца


А чего ты хотел от них ещё? Свиньи есть свиньи! Не себе не людям!! scream

Правильно писать : Ни себе ,ни людям. Бомжара тупорылая.


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
№33 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ждем его заявления,что он с детства мечтал играть за Спартак и наконец-то мечта осуществилась.Ну и дежурные фразы про мифический дух и не менее мифическое шампиньонское величие. joy joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№32 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:43) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Toddn13
Хотя для молодых игроков это легенда и возможность что-то для себя подчеркнуть.

подчерпнуть
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№31 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 13:42) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: metric
А сами ныли почему Зенит вне дозаявки подписал итальянца


А чего ты хотел от них ещё? Свиньи есть свиньи! Не себе не людям!! scream


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№30 Написал: Орик СПб (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот жеж обезьяны, а как визжали зачем Зенит пенса подписывает, сами дедушку заставят по полю бегать.))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№29 Написал: Toddn13 (Сегодня, 13:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Если так то это хороший маркетинговый ход. Но вот целесообразно ли это как игрок в 37 лет то. Вроде в Вилле он уже был не так хорош. Хотя для молодых игроков это легенда и возможность что-то для себя почерпнуть.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
№28 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:37) #
  • +1
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Цитата: ajax101
Горлукович в Спартаке в 37 лет чемпионом стал

Роже Милла в 42 года на ЧМ России забивал


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№27 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Еще можно Диего подписать...Марадону) топище тоже)


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№26 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 13:34) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Spartacus1971,
ну насчет пиара согласен полностью, посмотрим в кком он поряде всетаки возраст... хотя вон игнашевич порвал всех на чм


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
да утяра.37 лет?уж лучше уругвайца того,ноунемовского,о котором слухи были взять.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Для РПЛ будет ТОПом
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маркизио звезда,Хеведес тоже,но их не сравнить с Терри,наш это звезда мирового футбола,за всю историю.Федун гений пиара.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№22 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:30) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Горлукович в Спартаке в 37 лет чемпионом стал

При тогдашней конкуренции любой мог стать чемпионом в Спартаке.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А сами ныли почему Зенит вне дозаявки подписал итальянца
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№20 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень спорный трансфер....я так понимаю, заставили обстоятельства. Для российского болота может вполне сгодится на период травмы Жиго...А так, посмотрим в какой он сейчас форме, с самоотдачей всегда у него было гууд.
В любом случае не нам решать кого кто подпишет, так что - Welcome.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№19 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:26) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Ход со всех сторон выигрышний.Плюс это пиар Спартака в Европе,продажа Промеса,покупка Терри.Будем на слуху не игрой,так селекцией)Ну и игрой хотелось бы...Да.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№18 Написал: Батька (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)

Ну если Игнашевич до 38 играл в чемпионате нашем + на чемпионате мира ....то Терри то посерьёзнее игрок ...думаю год два поиграет сильно + пиар ход конечно серьезный !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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