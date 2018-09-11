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Массимо Каррера: у меня очень большие ожидания от этого сезона

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что рассчитывает на успешный сезон.

"Мы на верном пути. Я меня очень большие ожидания от сезона. Даже несмотря на вылет из квалификации Лиги чемпионов.

К сожалению, таков футбол. Всегда есть риск, независимо от качества игры. В чемпионате России фаворитами будут все те же команды. Разве что добавлю "Краснодар", - цитирует Каррера La Gazzetta dello Sport.

После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:23
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(1)
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:35) #
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  •  (2)
online

Мне их конфликт с Ханни не нравится
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну-да, конечно, ЛЧ ты уже проожидал...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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