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Антон Заболотный: кульбиты после гола - моя фишка

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1).

- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.

- Вспомните гол, который забили.

- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.

- После этого вы делали пируэты. Гимнастикой занимались?

- Да, это моя фирменная фишка.

- Не опасно?

- Не, я уже делал сто раз.

- Пенальти был?

- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.

- Был матч в Турции, был в Ростове. Где поддержка лучше?

- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.

РФС
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 18:20
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№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:00) #
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online

Акробатика потеряла звезду мировой величины. Зато футбол приобрёл перспективного кульбитиста-пируэтщика.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
полено с кульбитом. красиво.


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лобановский за такой кульбит башку бы оторвал и на лавку посадил...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
12 игр один кульбит!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы постоянно видеть кульбиты в твоём исполнении.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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