Антон Заболотный: кульбиты после гола - моя фишка

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1).- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.- Да, это моя фирменная фишка.- Не, я уже делал сто раз.- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.