Антон Заболотный: кульбиты после гола - моя фишка

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
15:47
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
15:43
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
15:15
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
13:43
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
12:40
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
12:10
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
11:39
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
08:55
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
Антон Заболотный: кульбиты после гола - моя фишка
Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чехией (5:1).
- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.
- Вспомните гол, который забили.
- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.
- После этого вы делали пируэты. Гимнастикой занимались?
- Да, это моя фирменная фишка.
- Не опасно?
- Не, я уже делал сто раз.
- Пенальти был?
- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.
- Был матч в Турции, был в Ростове. Где поддержка лучше?
- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.
РФС
- Эмоции положительные, приятно, что столько народу пришло поддержать. Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но игра была зрелищная, забили много, болельщиков порадовали.
- Вспомните гол, который забили.
- Пошла передача, защитник думал, что первый на мяче будет. Я ускорился, сыграл корпусом, выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл и ударил с левой.
- После этого вы делали пируэты. Гимнастикой занимались?
- Да, это моя фирменная фишка.
- Не опасно?
- Не, я уже делал сто раз.
- Пенальти был?
- Да, я прокидывал, он пошел в мяч, я поставил в корпус, он ударил по ногам.
- Был матч в Турции, был в Ростове. Где поддержка лучше?
- Конечно, в Ростове! В Турции слабовато было.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.