"Рубин" выиграл премию "фэйр-плей" в июле-августе

РПЛ объявила первого в нынешнем сезоне лауреата премии "Лига фэйр-плей".В июле-августе обладателем этой награды стал "Рубин".Казанский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе фэйр-плей среди всех представителей премьер-лиги по итогам летних месяцев.Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам FairPlay: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.