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"Рубин" выиграл премию "фэйр-плей" в июле-августе

РПЛ объявила первого в нынешнем сезоне лауреата премии "Лига фэйр-плей".

В июле-августе обладателем этой награды стал "Рубин".

Казанский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе фэйр-плей среди всех представителей премьер-лиги по итогам летних месяцев.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам FairPlay: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.

РПЛ
Теги: Рубин
Сегодня, 08:22
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:18) #
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Ну молодцы конечно .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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