Французский полузащитник, которым интересовался "Рубин", продолжит карьеру в Греции

Полузащитник Александр Кефф стал игроком греческой "Ларисы".Ранее сообщалось, что интерес к Кефф проявляют киевское "Динамо" и "Рубин".Предыдущим клубом 26-летнего француза был "Брест", выступающий во второй по силе французской лиге.