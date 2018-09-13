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Французский полузащитник, которым интересовался "Рубин", продолжит карьеру в Греции

Полузащитник Александр Кефф стал игроком греческой "Ларисы".

Ранее сообщалось, что интерес к Кефф проявляют киевское "Динамо" и "Рубин".

Предыдущим клубом 26-летнего француза был "Брест", выступающий во второй по силе французской лиге.

ФК "Лариса"
Теги: Рубин Динамо Киев
Сегодня, 08:27
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