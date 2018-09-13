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Матч ЦСКА - "Спартак" будет показан на общедоступном канале

"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

Игра пройдет 23 сентября на домашнем стадионе армейцев - "ВЭБ-арене". Комментировать матч в студии будет Юрий Розанов, с бровки – Константин Генич.

Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.

Матч ТВ
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:53
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6
(4)
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо же... Осчастливили! А вообще - лучше всего смотреть живьём, с трибуны! sunglasses
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 17:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Parshin
Да, в Телепрограммах этот матч Есть!
На общедоступном для всей России телеканале "Матч-ТВ" строго обязательно должен показываться именно ЦЕНТРАЛЬНЫЙ матч тура, ну, а другие уж - на выбор редакции ( еще пара-тройка матчей из оставшихся семи)!
Но самый Центральный матч, ПРЯТАТЬ от страны, от России - на платных каналах нельзя - это футбольное вредительство !!!

Еще какое вредительство. По моему матч-тв для того и создавался,чтобы показывать в первую очередь центральные матчи,а не тягомотину из подвалов турнирной таблицы.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:42) #
  • -4
  •  (10)

Да пох как то в НД на матч премьер посмотрю ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: yuriygmashev (Сегодня, 16:25) #
  • -8
  •  (8)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ооо, это одолжение...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (11)

Да, в Телепрограммах этот матч Есть!
На общедоступном для всей России телеканале "Матч-ТВ" строго обязательно должен показываться именно ЦЕНТРАЛЬНЫЙ матч тура, ну, а другие уж - на выбор редакции ( еще пара-тройка матчей из оставшихся семи)!
Но самый Центральный матч, ПРЯТАТЬ от страны, от России - на платных каналах нельзя - это футбольное вредительство !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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