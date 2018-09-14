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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Голкипер сборной Чехии: Акинфеев — настоящая легенда. Жаль, что он не сыграл против нас
Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик высоко оценил игру и заслуги вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.
"Акинфеев — настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА, здорово помогает своей команде.
Очень жаль, что он не сыграл против Чехии", - цитируют Вацлика "Известия".
"Акинфеев — настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА, здорово помогает своей команде.
Очень жаль, что он не сыграл против Чехии", - цитируют Вацлика "Известия".
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