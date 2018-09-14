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Голкипер сборной Чехии: Акинфеев — настоящая легенда. Жаль, что он не сыграл против нас

Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик высоко оценил игру и заслуги вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

"Акинфеев — настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА, здорово помогает своей команде.

Очень жаль, что он не сыграл против Чехии", - цитируют Вацлика "Известия".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 10:14
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:03) #
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