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"Мне дали два часа на решение" - Семак рассказал, как состоялось его возвращение в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о ходе переговоров с петербургским клубом.

"Я узнал об интересе ко мне со стороны "Зенита" из прессы. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер) хочет встретиться и поговорить.

Я разговаривал с Фурсенко Сергеем Александровичем, с Дюковым Александром Валерьевичем. Буквально за день до подписания контракта мне позвонили и сказали, что у меня есть два часа подумать. Предложение опять же не носило конкретного характера, это было предложение еще раз прилететь и поговорить с Алексеем Борисовичем более предметно. И уже после этого разговора предполагалось поставить или не поставить визу. Мы вечером всей семьей собрались подумать, два часа поговорили, и я решил слетать и послушать, что меня ждет", - рассказал Семак.

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Теги: Семак Зенит
Сегодня, 11:07
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№1 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сергей Богданович, спасибо за работу в ФК Уфа, успехов и здоровья Вам и Вашим близким.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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