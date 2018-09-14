"Мне дали два часа на решение" - Семак рассказал, как состоялось его возвращение в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о ходе переговоров с петербургским клубом."Я узнал об интересе ко мне со стороны "Зенита" из прессы. Мол, есть такой кандидат наряду с другими кандидатами. Никакой конкретики абсолютно не было. Потом меня пригласили в Петербург. Никто цель визита не сообщал, просто сказали, что Алексей Борисович (Миллер) хочет встретиться и поговорить.Я разговаривал с Фурсенко Сергеем Александровичем, с Дюковым Александром Валерьевичем. Буквально за день до подписания контракта мне позвонили и сказали, что у меня есть два часа подумать. Предложение опять же не носило конкретного характера, это было предложение еще раз прилететь и поговорить с Алексеем Борисовичем более предметно. И уже после этого разговора предполагалось поставить или не поставить визу. Мы вечером всей семьей собрались подумать, два часа поговорили, и я решил слетать и послушать, что меня ждет", - рассказал Семак.