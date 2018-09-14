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Заболотный: нужно больше работать на тренировках, чтобы первый гол не стал последним

Форвард "Зенита" Антон Заболотный рассказал об адаптации в команде.

"В "Зените" я уже адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном. Я понимаю требования Семака. Все отлично.

Сложнее дается переход из клуба в сборную, потому что собираемся не так часто. А в клубе уже все знакомо. Поэтому возвращаться всегда легко.

В моральном плане мне легче. Ждал свой гол, и он пришел. Буду еще больше работать на тренировках и прибавлять, чтобы этот гол не стал последним", — цитирует форварда Sport24.
Теги: Зенит Семак Заболотный
Сегодня, 12:27
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№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:45) #
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Кокорин выйдет на поле, и больше мы о тебе не вспомним.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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