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Григорий Иванов: мы взяли Погребняка в команду как дьдьку-наставника для более молодых ребят

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал подписание контракта с Павлом Погребняком.

"Мы думаем, что Павел не будет суперрезультативен, но он даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть.

Мы взяли его как дядьку- наставника, старшего товарища нашим молодым ребятам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен.

У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба", - цитирует Иванова ТАСС
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 12:43
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:27) #
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Федун для этого хотел Терри заполучить.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
После ЧМ стало модно брать в команду рассказчиков .


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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