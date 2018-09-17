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Владимир Пресняков-старший: должен ли Каррера продолжить работать в "Спартаке"? Есть сомнения

Известный российский музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший остался разочарован игрой красно-белых в матче 7-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2).

- Мне Каррера многим нравился - хотя бы тем, что не обвинял судей, как многие другие, всегда был довольно корректен, но вот в ситуации с Романом Пилипчуком все вышло иначе, - сказал Пресняков. - С этим специалистом расстались без сожаления, и, думаю, в воскресной победе "Ахмата" над "Спартаком" велика именно его заслуга. Предположу, что он знал, что посоветовать Рашиду Рахимову.

- Должен ли Каррера продолжать работу в "Спартаке"?

- Определенные сомнения есть, но, мне кажется, ему в любом случае надо дать какое-то время - тем более, сейчас в команде достаточно травмированных. Хотя последнее поражение сильно навредило "Спартаку". Но кем сейчас заменить Карреру? Кто из наших тренеров мог бы сейчас возглавить красно-белых? Или опять будет кто-то из так называемых "искателей денег"?

Я считаю великим тренером Олега Романцева, но он не хочет возвращаться к активной деятельности. Каррера прямо как Юрий Семин - выиграл чемпионство, когда на него почти не обращали внимания. А как начали обращать - пошли трудности.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 23:07
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
После слов Массимо о возможности тренировать Сампдорию, в Спартаке скорей всего опять расцвела "ромашка", короче скорей всего карьера Карреры близка к завершению в Спартаке.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Вчера, 23:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кбфаны как всегда, поддерживают на уровне)


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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