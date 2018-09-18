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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Защитник ЦСКА Магнуссон пропустит матч со "Спартаком"
Бьянки Гуннлаугссон, официальный представитель защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о характере травмы 25-летнего исландца.
"У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Напомним, что следующую встречу армейцы проведут в воскресенье, 23 сентября, против "Спартака" в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне новичок красно-синих провел в составе москвичей 7 матчей.
"У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Напомним, что следующую встречу армейцы проведут в воскресенье, 23 сентября, против "Спартака" в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне новичок красно-синих провел в составе москвичей 7 матчей.
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