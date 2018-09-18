Новости партнеров

Защитник ЦСКА Магнуссон пропустит матч со "Спартаком"

Бьянки Гуннлаугссон, официальный представитель защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о характере травмы 25-летнего исландца.

"У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Напомним, что следующую встречу армейцы проведут в воскресенье, 23 сентября, против "Спартака" в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне новичок красно-синих провел в составе москвичей 7 матчей.
Теги: Магнуссон ЦСКА Спартак
Сегодня, 14:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.