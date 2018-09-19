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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Жена Глушакова: развожусь с Денисом из-за его постоянных измен. В команде знают о его похождениях
Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья выступила с заявлением по поводу появившегося в интернете видео, на котором она пыталась запечатлеть мужа в бане в компании женщины.
- Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо" (то есть в ночь с 24 на 25 августа. - прим.ред.).
Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.
Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.
У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала, - цитирует Глушакову "СЭ".
Напомним, вчера стало известно, что Глушаков выведен из состава "Спартака" из-за лайка публикации против Массимо Карреры в Инстаграме.
Уроженцы Миллерово, Денис и Дарья поженились в 2009 году. У пары две дочери: В 2011 году родилась Валерия, а в 2016-м – Александра.
Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию
Денис Глушаков разводится со своей женой
- Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо" (то есть в ночь с 24 на 25 августа. - прим.ред.).
Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.
Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.
У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала, - цитирует Глушакову "СЭ".
Напомним, вчера стало известно, что Глушаков выведен из состава "Спартака" из-за лайка публикации против Массимо Карреры в Инстаграме.
Уроженцы Миллерово, Денис и Дарья поженились в 2009 году. У пары две дочери: В 2011 году родилась Валерия, а в 2016-м – Александра.
Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию
Денис Глушаков разводится со своей женой
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