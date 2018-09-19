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Жена Глушакова: развожусь с Денисом из-за его постоянных измен. В команде знают о его похождениях

Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья выступила с заявлением по поводу появившегося в интернете видео, на котором она пыталась запечатлеть мужа в бане в компании женщины.

- Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо" (то есть в ночь с 24 на 25 августа. - прим.ред.).

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала, - цитирует Глушакову "СЭ".

Напомним, вчера стало известно, что Глушаков выведен из состава "Спартака" из-за лайка публикации против Массимо Карреры в Инстаграме.

Уроженцы Миллерово, Денис и Дарья поженились в 2009 году. У пары две дочери: В 2011 году родилась Валерия, а в 2016-м – Александра.

Жена Глушакова: развожусь с Денисом из-за его постоянных измен. В команде знают о его похождениях


Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию

Денис Глушаков разводится со своей женой
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:35
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23
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№23 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
Задолго СМИ готовятся к матчу Спартак-Цска,интересно кто заказчик))как прям весной про Глушакова-Пилипчука))и главное работает!Газпром доволен,один из главных конкурентов опять может потерять очки!продажные журналисты вы позор России.

Ну наконец-то! А то уже второй день этой "Санта-Барбары" заканчивается, а версия глобального заговора толком еще не всплыла! Непорядок! laughing
Вот только непонятно, почему же "Спартак" настолько психологически неустойчив , что это по мнению автора "работает"? Элементарно "народную команду" выбить из колеи. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№22 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь это старое видео , но выложили именно сейчас , когда у Спартака проблемы и важнейшие матчи впереди . Случайно ли ? Сомневаюсь .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:05) #
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online

Занавес, господа
Хватит


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да да вся команда не просто знает, а и каждый подержал свечку. Ну ,а саму Дашу какой нибудь негропопс осчастливил.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№19 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Этот любовный треугольник Каррера-Глушаков-Ещенко-Дарья мне уже надоел.
Увольте Карреру, продайте Ещенко с Глушаковым в Локо, выдайте Дарью замуж.
И заживем новой жизнью, а то читаешь каждый день одно и тоже.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:33) #
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online

[/quote][quote=ythe]Это желтая пресса? Нахера об этом писать? Сами разберутся

Именно. Те кто ставят минусы- такая же сволота без чувства стыда. Он вырвал у карлика из потных рук микрофон и выкинул в пруд- помойся, деточка,- пахнешь дурно. Дурное поколение, сэр.

)) Мелкая сволота размером не больше чем ,минусы. Идиотики,какое-то недоразумение и жертва , просто насекомое, ставит мне минус. Не понимая что общается из под куста с писателем. Жертвы егэ, пускают сопли по бороде. " Бороду отрастил, а ума не нажил"


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Кто и зачем выложил видео- не известно. Но точно не жена, ибо уже давно дело шло к разводу.

как не известно? Олицетворение спартака, или попросту капитан решил слить тренеришку и тут выкладывают ушат компромата, сб спартака не иначе


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№16 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 18:24) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
можешь вдуть Утекаю - он об этом мечтает

Интересные у Глушакова трофеи


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№15 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:23) #
  • -2
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online

Прочитал в твиттере от одного весьма футбольного человека ( не хочу зря его упоминать) - разлад в семье у них еще с марта. В команде об этом все знают. Видимо потому у него и не поле- полная жопа.

Кто и зачем выложил видео- не известно. Но точно не жена, ибо уже давно дело шло к разводу.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это желтая пресса? Нахера об этом писать? Сами разберутся


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Кто-то из них ш***а, скорее оба, хороша семейка. Не надо разводиться, они достойны друг друга.

Слушай , умник , вчера твоя команда играла в ЛЕ , ты в курсе ? Так вот , на " ветках " о вчерашнем матче ты не написАл ни слова . Но , семейные дрязги в Спартаке - тебя безумно интересуют . Ты точно футбольный болельщик , или ярый поклонник Дома 2 ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 17:52) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Глушакова сливают с бешеной скоростью. После этих двух дней ему просто не вариант назад в секту.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Akcent812
а ведь у них дети, если не ошибаюсь лет 11-12.

2 года и 8 лет, девочки..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как трофеи делить...

можешь вдуть Утекаю - он об этом мечтает smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 17:49) #
  • +2
  •  (10)
online

Задолго СМИ готовятся к матчу Спартак-Цска,интересно кто заказчик))как прям весной про Глушакова-Пилипчука))и главное работает!Газпром доволен,один из главных конкурентов опять может потерять очки!продажные журналисты вы позор России.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:46) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ezheloko
Всего на сутки Терри приезжал в Спартак, а одна семья уже разрушена. Кошмар.


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а ведь у них дети, если не ошибаюсь лет 11-12..на кой ляд это выносить на всеобщее обозрение? прочтут ведь..
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 17:43) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
давайте вернемся к футболу. пожелаем коням сегодня победы

Тут футбол не нужен. Тут теперь интересно копаться в грязном белье, обсуждать кто кому изменил.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:43) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Как трофеи делить будут? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Я повторюсь.
Дятлы, накуя это здесь выкладывать. Желтушники!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Едва ли найдётся тяжба в которой причиной ссоры не была бы женщина" (Ювенал).
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:39) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Кто-то из них ш***а, скорее оба, хороша семейка. Не надо разводиться, они достойны друг друга.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:39) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
давайте вернемся к футболу. пожелаем коням сегодня победы
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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