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Дарья Глушакова: в августе Денис жестоко избил меня прямо на улице возле нашего дома

Дарья Глушакова, супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала, что отношения с мужем уже давно были неидеальными.

"Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в другой дом. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: "Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!"

И тогда он жестоко избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа.

У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: "Вас избил муж?", но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его", - сказала Дарья.

Mash
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:23
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27
(6)
№27 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На заре туманной юности была у Малахова такая мерзенькая программка - "Большая стирка"
Тут советовали сайт переименовать - вот вариант.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№26 Написал: Академия (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
мне глубоко на обоих насрать, до этого не комментировал этот цирк, но млять я на этот сайт захожу новости спорта почитать, а не эту мелодраму.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№25 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:35) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
...смещение позвоночника... smile

Смещение мозгов у очередной силиконовой куклы. Да и у редакторов сайта, похоже, тоже.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№24 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
сколько грязного белья за неделю из хлева вывалилось smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№23 Написал: Wismar Новочеркасск (Сегодня, 14:19) #
  • +2
  •  (4)

ЗАКАЛЕБАЛИ!!!!!!!!
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну ка Федеральные каналы в очередь за новой ведущей
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№21 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 14:08) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: foxship
Цитата: Белый Ногинск
Админ, ты там нормальный? Убери это говно с ленты новостей, или как было сказано ранее, переименуйте сайт. Превратили портал в х@й знает что, люди заходят новости почитать, что происходит в мире футбола.

Надо же как то оживить сайт.


Нам молчать надо! Это позор! ЛОКО натворил делов! Я всё зыбыл, я пьян. До Октября.
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№20 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очередное пособие по тому, как глупо действие под названием "брак"
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:59) #
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К коту подошла жена( умерла) с кухонным ножом и приставила к пузу огромный нож. Одно неловкое движение, господа и потроха кота вы бы собирали веником. Бывает..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Очередные страсти по спартаку? Свиньи в восторге, и я согласен, очередная пиаркомпсния на ура!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: raddarv (Сегодня, 13:52) #
  • -3
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online

Цитата: zenit47
то Промес жену отхерачит, то Глушаков. Чего они с бабами то дерутся, может быть они гомики?

Нормальные отношения. На Руси все века баб били и поделом часто. А вот гомики наоборот трусливые и визжащие курицы. Тебе не напоминает это сходство с вашей командой?
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№16 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Первая песня Глушака про Спартак.

Дай мне пас адресованный мне
Дай мне пас один только пас
Чтобы летом и долгой зимой
Вы вернётесь на место
Я звездой буду ваш

sweat_smile

Надо было у нас оставаться тогда.
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№15 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:41) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Да что творится то?!? Зашёл на сайт, а тут один Глушак со своей пясдой! Мне это не интересно абсолютно. Может ещё трансляцию из суда устроите???!!! Мы что, здесь должны личную жить футболистов обсуждать? Советы давать, спорить? Не сайт, а Дом2 какой-то! Кто что лайкнул, кто в инсте забился и прочая куйня. Что за малолетка-редактор?
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№14 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:40) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Зае.бали уже всей этой грязью. Дайте дерби сыграть нормально...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№13 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Белый Ногинск
Админ, ты там нормальный? Убери это говно с ленты новостей, или как было сказано ранее, переименуйте сайт. Превратили портал в х@й знает что, люди заходят новости почитать, что происходит в мире футбола.

Надо же как то оживить сайт.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
В шоу-биз ему надо. Молодого Губина напоминает. joy
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Corner,
И чё, Глушаков все равно в бане с самогоном и шл...хами
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нужно меньше футбола на нашем сайте, посвященном дому-2
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий свиной капитан, то Промес жену отхерачит, то Глушаков. Чего они с бабами то дерутся, может быть они гомики? Вся команда пи....расов
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 13:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Cпартак нужно переименовать в "дом-2


Опередил! Хочу добавить, что его надо в сам Дом2. То Тарасов был звездой, теперь он. Прикинь, Глушаков на обложке Playboy. joy
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 13:34) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Админ, ты там нормальный? Убери это говно с ленты новостей, или как было сказано ранее, переименуйте сайт. Превратили портал в х@й знает что, люди заходят новости почитать, что происходит в мире футбола.
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Кто спонсирует это Малахов-шоу на спортивном ресурсе???

Или я чего-то не понимаю, и не у Спартака сегодня важнейший матч в Европе???


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
И изнасиловал после этого футбольный мяч.Нежные и добрые девушки, тихо дичают без бабла.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: EMDM (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его

Ну прям такая вся белая и пушистая! Ангел!!! ))) Смешно)))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Терек»
Cпартак нужно переименовать в "дом-2", или "Спартак с Малаховым".

И они сразу станут суперпопулярным клубом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:25) #
  • +7
  •  (11)

НАХ уберите!!!!!!!!!!!!!!! Не позорьте футбольный портал!! Или уберите слово "футбол" из названия сайта!!!!!!!!!

Называйтесь тогда РусБабьяХерняПроПроституток. Так честнее будет


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Лоутон (Сегодня, 13:25) #
  • +4
  •  (6)

Зачем добавлять такие посты?
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
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