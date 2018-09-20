Дарья Глушакова: в августе Денис жестоко избил меня прямо на улице возле нашего дома

Дарья Глушакова, супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала, что отношения с мужем уже давно были неидеальными."Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в другой дом. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: "Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!"И тогда он жестоко избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа.У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: "Вас избил муж?", но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его", - сказала Дарья.