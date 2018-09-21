Дарья Глушакова: Денис изменил мне через две недели после свадьбы

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказала об изменах мужа.- Я подала на развод после того, как он это сделал, - сказала Дарья. - Они сфабриковали это дело, задним числом. Чтобы у меня забрать детей и чтобы я платила ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет.- 80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде. Помню, когда я вышла замуж, мне сказали, что он встречался с кем-то. Но он выбрал меня, так как я была из хорошей семье. Она мне позвонила через две недели после свадьбы и сказала, что он ей звонил. И они спали.