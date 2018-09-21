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Дарья Глушакова: Денис изменил мне через две недели после свадьбы

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказала об изменах мужа.

- Я подала на развод после того, как он это сделал, - сказала Дарья. - Они сфабриковали это дело, задним числом. Чтобы у меня забрать детей и чтобы я платила ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет.

- Он назвал сумму алиментов?

- 80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде. Помню, когда я вышла замуж, мне сказали, что он встречался с кем-то. Но он выбрал меня, так как я была из хорошей семье. Она мне позвонила через две недели после свадьбы и сказала, что он ей звонил. И они спали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:01
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№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
как Дарья Глушакова "убивала" Спартак...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Пора бросать этот сайтишко... Не по теме пишут. Суют свой нос не в свои дела...

Ага,Малахова и Дурдома 2 в квадрате им мало... fearful


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора бросать этот сайтишко... Не по теме пишут. Суют свой нос не в свои дела...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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