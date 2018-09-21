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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Дарья Глушакова: Денис изменил мне через две недели после свадьбы
Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказала об изменах мужа.
- Я подала на развод после того, как он это сделал, - сказала Дарья. - Они сфабриковали это дело, задним числом. Чтобы у меня забрать детей и чтобы я платила ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет.
- Он назвал сумму алиментов?
- 80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде. Помню, когда я вышла замуж, мне сказали, что он встречался с кем-то. Но он выбрал меня, так как я была из хорошей семье. Она мне позвонила через две недели после свадьбы и сказала, что он ей звонил. И они спали.
"Спорт-Экспресс"
- Я подала на развод после того, как он это сделал, - сказала Дарья. - Они сфабриковали это дело, задним числом. Чтобы у меня забрать детей и чтобы я платила ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет.
- Он назвал сумму алиментов?
- 80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде. Помню, когда я вышла замуж, мне сказали, что он встречался с кем-то. Но он выбрал меня, так как я была из хорошей семье. Она мне позвонила через две недели после свадьбы и сказала, что он ей звонил. И они спали.
"Спорт-Экспресс"
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