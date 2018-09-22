"Арсенал" и "Рубин" определились с формами

?Сегодня оружейники сыграют в красной форме, казанцы - в белой.



?? Болеем за наших ??



Сегодня. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30. pic.twitter.com/yEig1wnstZ — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 22, 2018

Тульский "Арсенал" и казанский "Рубин" продемонстрировали форму, в которой команды сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги.Хозяева сыграют в красной экипировке, а гости – в белой.Матч начнется в 16:30 по московскому времени.