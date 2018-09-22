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"Арсенал" и "Рубин" определились с формами

Тульский "Арсенал" и казанский "Рубин" продемонстрировали форму, в которой команды сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги.

Хозяева сыграют в красной экипировке, а гости – в белой.



Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 14:32
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