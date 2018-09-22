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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:22
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Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейцы на старте сезона недобрали несколько очков.
– В основной обойме ПФК ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.
– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.
– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.
– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч одиннадцать на одиннадцать. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше. Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.
– Несколько слов о стартовом отрезке сезона. Мы с вами уже обсуждали победу над "Локомотивом" в поединке за Суперкубок России. Теперь поговорим о ситуации в чемпионате.
– Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против "Крыльев Советов" или "Енисея", при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.
ПФК ЦСКА
– В основной обойме ПФК ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.
– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.
– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.
– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч одиннадцать на одиннадцать. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше. Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.
– Несколько слов о стартовом отрезке сезона. Мы с вами уже обсуждали победу над "Локомотивом" в поединке за Суперкубок России. Теперь поговорим о ситуации в чемпионате.
– Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против "Крыльев Советов" или "Енисея", при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.
ПФК ЦСКА
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