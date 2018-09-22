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Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейцы на старте сезона недобрали несколько очков.

– В основной обойме ПФК ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.

– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.

– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.

– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч одиннадцать на одиннадцать. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше. Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.

– Несколько слов о стартовом отрезке сезона. Мы с вами уже обсуждали победу над "Локомотивом" в поединке за Суперкубок России. Теперь поговорим о ситуации в чемпионате.

– Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против "Крыльев Советов" или "Енисея", при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 20:34
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(2)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
вот завтра и пройдитесь катком!! flushed

Это дерби. Тут легко ну никак не будет.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот завтра и пройдитесь катком!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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