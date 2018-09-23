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Анатолий Бышовец: поражения "Локомотива" стоило ожидать

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР, бывший наставник "Зенита", "Локомотива" и сборной России в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал исход матча 8 тура "Зенит" - "Локомотив.

- Думаю, что в целом такого исхода можно было ожидать. Причина в том, что сбалансированности в игре «Локомотива» не стало. Ушёл Ари, Миранчуки и Фернандеш пока-что не похожи на себя в прошлом году. Фарфан после Чемпионата Мира также ещё не может обрести былую игру. Это сложная ситуация, и из неё нужно как-то выходить.

Что касается «Зенита», то учитывая исход матча и его сегодняшний отрыв – мы имеем единоличного лидера в чемпионате. И, как мне кажется по содержанию игры – также. Их шансы достаточно велики для того, чтобы утверждать, что «Зенит» Сергея Семака имеет все шансы на то, чтобы победить в чемпионате.

- В прошлом году, однако, примерно на этой же длине дистанции тоже самое можно было сказать и про команду Манчини.

- Наверное да. Но сегодня мы видим, что обстановка команде, на мой взгляд – хорошая. Команда объединена концепцией, выстроенной Семаком, и внешнее содержание команды подкреплено единой волей. Плюс, в каждой линии есть свои лидеры. А также Семаку удаётся распределить нагрузку между игроками – а это на дистанции чемпионата очень важно. Ну и профессиональный уровень команды стал несколько выше.

Конечно, будет сложно говорить о явных перспективах в Лиге Европы, но как-минимум возможности для этого есть.

- Нынешний, играющий Дзюба, а не стоящий на месте – большое преимущество для «Зенита»?

- Думаю да. Я встречался с Артёмом после чемпионата, и как мне кажется – то, чего ему удалось добиться… Тут проявились его личные качества: профессиональность. А также желание сыграть на Чемпионате Мира. Доказать нечто. Прежде всего - себе. Ведь прежде всего нужно бороться с собой, а уж потом с соперниками.

И на мой взгляд, ему это удалось. И это влияет как на качество игры, так и на результат. Это было видно и на Чемпионате мира, и сегодня – в «Зените».

- Артём, грубо говоря определился с вопросом: он в первую очередь футболист или миллионер? Потому что по прошлому году подобный вопрос был правомерен.

- Нет, нет. Думаю, демонстрируемая им игра как раз и доказывает то, что он лидер как в «Зените», так и один из лидеров сборной России.
Теги: Бышовец Зенит Локомотив
Сегодня, 19:54
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№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Где то я это уже читал
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Началось...Через пару дней Ловчев должен обьявить Зенит чемпионом.Ипанутые
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Угомонись, светоч.....В прошлом году допелись дифирамбов


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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