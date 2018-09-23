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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: поражения "Локомотива" стоило ожидать
Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР, бывший наставник "Зенита", "Локомотива" и сборной России в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал исход матча 8 тура "Зенит" - "Локомотив.
- Думаю, что в целом такого исхода можно было ожидать. Причина в том, что сбалансированности в игре «Локомотива» не стало. Ушёл Ари, Миранчуки и Фернандеш пока-что не похожи на себя в прошлом году. Фарфан после Чемпионата Мира также ещё не может обрести былую игру. Это сложная ситуация, и из неё нужно как-то выходить.
Что касается «Зенита», то учитывая исход матча и его сегодняшний отрыв – мы имеем единоличного лидера в чемпионате. И, как мне кажется по содержанию игры – также. Их шансы достаточно велики для того, чтобы утверждать, что «Зенит» Сергея Семака имеет все шансы на то, чтобы победить в чемпионате.
- В прошлом году, однако, примерно на этой же длине дистанции тоже самое можно было сказать и про команду Манчини.
- Наверное да. Но сегодня мы видим, что обстановка команде, на мой взгляд – хорошая. Команда объединена концепцией, выстроенной Семаком, и внешнее содержание команды подкреплено единой волей. Плюс, в каждой линии есть свои лидеры. А также Семаку удаётся распределить нагрузку между игроками – а это на дистанции чемпионата очень важно. Ну и профессиональный уровень команды стал несколько выше.
Конечно, будет сложно говорить о явных перспективах в Лиге Европы, но как-минимум возможности для этого есть.
- Нынешний, играющий Дзюба, а не стоящий на месте – большое преимущество для «Зенита»?
- Думаю да. Я встречался с Артёмом после чемпионата, и как мне кажется – то, чего ему удалось добиться… Тут проявились его личные качества: профессиональность. А также желание сыграть на Чемпионате Мира. Доказать нечто. Прежде всего - себе. Ведь прежде всего нужно бороться с собой, а уж потом с соперниками.
И на мой взгляд, ему это удалось. И это влияет как на качество игры, так и на результат. Это было видно и на Чемпионате мира, и сегодня – в «Зените».
- Артём, грубо говоря определился с вопросом: он в первую очередь футболист или миллионер? Потому что по прошлому году подобный вопрос был правомерен.
- Нет, нет. Думаю, демонстрируемая им игра как раз и доказывает то, что он лидер как в «Зените», так и один из лидеров сборной России.
- Думаю, что в целом такого исхода можно было ожидать. Причина в том, что сбалансированности в игре «Локомотива» не стало. Ушёл Ари, Миранчуки и Фернандеш пока-что не похожи на себя в прошлом году. Фарфан после Чемпионата Мира также ещё не может обрести былую игру. Это сложная ситуация, и из неё нужно как-то выходить.
Что касается «Зенита», то учитывая исход матча и его сегодняшний отрыв – мы имеем единоличного лидера в чемпионате. И, как мне кажется по содержанию игры – также. Их шансы достаточно велики для того, чтобы утверждать, что «Зенит» Сергея Семака имеет все шансы на то, чтобы победить в чемпионате.
- В прошлом году, однако, примерно на этой же длине дистанции тоже самое можно было сказать и про команду Манчини.
- Наверное да. Но сегодня мы видим, что обстановка команде, на мой взгляд – хорошая. Команда объединена концепцией, выстроенной Семаком, и внешнее содержание команды подкреплено единой волей. Плюс, в каждой линии есть свои лидеры. А также Семаку удаётся распределить нагрузку между игроками – а это на дистанции чемпионата очень важно. Ну и профессиональный уровень команды стал несколько выше.
Конечно, будет сложно говорить о явных перспективах в Лиге Европы, но как-минимум возможности для этого есть.
- Нынешний, играющий Дзюба, а не стоящий на месте – большое преимущество для «Зенита»?
- Думаю да. Я встречался с Артёмом после чемпионата, и как мне кажется – то, чего ему удалось добиться… Тут проявились его личные качества: профессиональность. А также желание сыграть на Чемпионате Мира. Доказать нечто. Прежде всего - себе. Ведь прежде всего нужно бороться с собой, а уж потом с соперниками.
И на мой взгляд, ему это удалось. И это влияет как на качество игры, так и на результат. Это было видно и на Чемпионате мира, и сегодня – в «Зените».
- Артём, грубо говоря определился с вопросом: он в первую очередь футболист или миллионер? Потому что по прошлому году подобный вопрос был правомерен.
- Нет, нет. Думаю, демонстрируемая им игра как раз и доказывает то, что он лидер как в «Зените», так и один из лидеров сборной России.
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