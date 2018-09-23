Дмитрий Тарасов: судья назначил, значит было

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, получивший 2 желтые карточки за 4 минуты, проведённых на поле в матче с "Зенитом" (3:5), прокомментировал своё удаление, проходя мимо микст-зоны, передаёт корреспондент- Судья назначил, значит было, - сказал Тарасов.