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Дмитрий Тарасов: судья назначил, значит было

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, получивший 2 желтые карточки за 4 минуты, проведённых на поле в матче с "Зенитом" (3:5), прокомментировал своё удаление, проходя мимо микст-зоны, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Судья назначил, значит было, - сказал Тарасов.
Теги: Тарасов Локомотив Зенит
Сегодня, 20:13
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опорник без скорости на позиции ЦЗ это беда и ошибка здесь больше Семина и конечно отсутствия резерва на позицию.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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