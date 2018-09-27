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Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России со Швецией и Турцией

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что матчи сборной России с национальными командами Швеции и Турции в рамках Лиги наций будут транслироваться в прямом эфире.

"Первый канал покажет оба предстоящих матча сборной России в прямом эфире. Комментаторы на эти игры будут назначены позднее в рабочем порядке", - цитирует Файфмана ТАСС.

Матч между командами России и Швеции состоится 11 октября в Калининграде, начало игры – 21:45 мск.
Теги: Сборная России Сборная Швеции Сборная Турции
Сегодня, 18:04
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