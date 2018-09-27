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Хетаг Хосонов близок к возвращению в общую группу

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов близок к возвращению в общую группу.

Футболист получил травму пятой плюсневой кости правой стопы в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля.

Теги: Хосонов
Сегодня, 18:16
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