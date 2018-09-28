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"Оренбург" - ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и ЦСКА на матч 9-го тура Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 28 сентября, в Оренбурге.

"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол, Ахметов, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Гордюшенко, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура, Тикнизян.
Теги: Оренбург ЦСКА
Сегодня, 16:59
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№1 Написал: xxd (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
где мой любимый красно-синий цвет..что за апельсины.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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