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Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Зенита"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Зенита" на матч 9-го тура чемпионата России.

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Сугробов, Калошин, Ондуа, Глебов, Хамдамов, Маркелов, Ахъядов.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Мевля, Маммана, Оздоев, Кузяев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Кокорин.
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 13:00
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15
(2)
№15 Написал: Tokio581 (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
vertel,
Зачем Шатова кбирать он себя с Локо очень хорошо показал. А вот Кузя устал.

Антоху в наппдение
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:38) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
а что мало игроков со "звездным" именем в Россию приезжали, которые так и не заирали толком? Муту, Коллер, Этоо, Роберто Карлос, итд

ЭтоО не заиграл? Спорно - 36 голов в 73 матчах за Анжи.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:38) #
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Цитата: vertel
Если бы ещё убрать Шатова, Ерохина на его место пока он в форме и забивает, а Краневиттера- опорником, поскольку только он может отбирать мячи, то было бы идеально с этим составом. Кокорина надо вводить постепенно после травмы, а что он куда мастеровитее Ерохина, это и так ясно. Кузяев пока пусть отдохнёт, всё равно последние матчи он не в своей тарелке.

Медведь Русский (Сегодня, 13:17) #
Цитата: utekay
пожалуй сильнейшие...Богданыч решил не рисковать с Анжи и это правильно.
Маркизио в старте - поглядим

так а смысл был сейчас отдыхать, учитывая что у основы целая неделя была в этот раз на восстановление. неслыханная щедрость учитывая что с начала августа играем по два матча в неделю.
как будет выглядеть Маркизио, главная интрига этого мачта. по первым играм игрок очень добротный. когда окончательно сыграется и наберет форму должно быть супер все
Ваши сомнения очень странные. А как может выглядеть футболист такого уровня?

а что мало игроков со "звездным" именем в Россию приезжали, которые так и не заирали толком? Муту, Коллер, Этоо, Роберто Карлос, итд. Думаю для таких игроков остро стоит вопрос мотивации. После борьюы в финалах лиги чемпионов итд, настроится на борьбу в чемпионате России и выкладываться на 100%, когда у тебя и так все хорошотоже еще надо суметь
Думаю у Маркизио все будет супер, но пока не стало так, опаска все равно есть

Цитата: Blessing
Кузю отцепили, ну и правильно, парень без выходных пашет, подустал.

да, имея такую глубину состава было бы не разумно не давать отдых уставшим лидерам. Тем более в четверг в Лиге Европы и в битве лидеров против Краснодара он свежий будет нужен гораздо больше чем сегодня
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
пожалуй сильнейшие...Богданыч решил не рисковать с Анжи и это правильно.
Маркизио в старте - поглядим

Кузю отцепили, ну и правильно, парень без выходных пашет, подустал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Как бы Анжи не оконфузиться.. .. .


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№10 Написал: Зритель (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Запас у Зенита мощный.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№9 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы ещё убрать Шатова, Ерохина на его место пока он в форме и забивает, а Краневиттера- опорником, поскольку только он может отбирать мячи, то было бы идеально с этим составом. Кокорина надо вводить постепенно после травмы, а что он куда мастеровитее Ерохина, это и так ясно. Кузяев пока пусть отдохнёт, всё равно последние матчи он не в своей тарелке.

Медведь Русский (Сегодня, 13:17) #
Цитата: utekay
пожалуй сильнейшие...Богданыч решил не рисковать с Анжи и это правильно.
Маркизио в старте - поглядим

так а смысл был сейчас отдыхать, учитывая что у основы целая неделя была в этот раз на восстановление. неслыханная щедрость учитывая что с начала августа играем по два матча в неделю.
как будет выглядеть Маркизио, главная интрига этого мачта. по первым играм игрок очень добротный. когда окончательно сыграется и наберет форму должно быть супер все
Ваши сомнения очень странные. А как может выглядеть футболист такого уровня?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: utekay
пожалуй сильнейшие...Богданыч решил не рисковать с Анжи и это правильно.
Маркизио в старте - поглядим

так а смысл был сейчас отдыхать, учитывая что у основы целая неделя была в этот раз на восстановление. неслыханная щедрость учитывая что с начала августа играем по два матча в неделю.
как будет выглядеть Маркизио, главная интрига этого мачта. по первым играм игрок очень добротный. когда окончательно сыграется и наберет форму должно быть супер все
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радослав Ковач
Там у Зенита в запасе игроков на целый состав, который мог бы за чемпионство бороться

Скорее за 3-4 neutral_face
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Там у Зенита в запасе игроков на целый состав, который мог бы за чемпионство бороться )
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
пожалуй сильнейшие...Богданыч решил не рисковать с Анжи и это правильно.
Маркизио в старте - поглядим


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:10) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кабздец "Зениту"!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (3)

главное выйти с нормальным настроем, без мыслей что обыграют на пол ноге. и тогда все будет хорошо. когда у нас мало травмированных состав просто огонь. во втором тайме выйдут свежие Кузяев, набирающий форму Кокорин и уничтожат анжи, если к тому моменту это еще нужно будет.
главное нормально настроится.
удачи парни!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (3)

0:3


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 13:02) #
  • -6
  •  (6)
online

анжи алга
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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