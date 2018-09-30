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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: будем разбираться, почему не выиграли у "Анжи"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2).
- Это футбол, тут бывают как победы, так и поражения. Будем разбираться, почему не выиграли сегодя. В первом тайме у нас было очень много брака, медленно играли. Футболисты соперника успевали перестраиваться, из-за нашей низкой скорости передвижения мяча они создавали моменты.
- Могла ли быть недооценка соперника?
- Нет, на поле две команды. Игроки "Анжи" еще раз показали. что удачу надо заслужить. Все в жизни заслуженно.
- Это футбол, тут бывают как победы, так и поражения. Будем разбираться, почему не выиграли сегодя. В первом тайме у нас было очень много брака, медленно играли. Футболисты соперника успевали перестраиваться, из-за нашей низкой скорости передвижения мяча они создавали моменты.
- Могла ли быть недооценка соперника?
- Нет, на поле две команды. Игроки "Анжи" еще раз показали. что удачу надо заслужить. Все в жизни заслуженно.
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