Сергей Семак: будем разбираться, почему не выиграли у "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2).- Это футбол, тут бывают как победы, так и поражения. Будем разбираться, почему не выиграли сегодя. В первом тайме у нас было очень много брака, медленно играли. Футболисты соперника успевали перестраиваться, из-за нашей низкой скорости передвижения мяча они создавали моменты.- Нет, на поле две команды. Игроки "Анжи" еще раз показали. что удачу надо заслужить. Все в жизни заслуженно.