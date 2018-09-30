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Сергей Семак: будем разбираться, почему не выиграли у "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2).

- Это футбол, тут бывают как победы, так и поражения. Будем разбираться, почему не выиграли сегодя. В первом тайме у нас было очень много брака, медленно играли. Футболисты соперника успевали перестраиваться, из-за нашей низкой скорости передвижения мяча они создавали моменты.

- Могла ли быть недооценка соперника?

- Нет, на поле две команды. Игроки "Анжи" еще раз показали. что удачу надо заслужить. Все в жизни заслуженно.
Теги: Семак Зенит Анжи
Сегодня, 16:27
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(3)
№19 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 17:24) #
  • -3
  •  (5)

а че денег то пожалели? на дзюбу понадеялись ну ну smile


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006 [жалоба]
№18 Написал: casabl (Сегодня, 17:13) #
  • +2
  •  (4)

В общем-то так дают уроки тем, кто в футболе забывает, что это -СПОРТ и думает, что держит Господа за ....


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 17:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Позор!!!! Не уважение соперника, не уважение болел.... Это как-то похоже на игру в Минске.... Главное, чтобы Богданыч разобрался и встряхнул команду. Пешком сейчас ни одну команду не обыграть. А у нас еще важнейшие игры в Лиге Европы...
Регистрация: 7.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Что опять началось как в позапрошлом году - после стартового отрыва? Пижонство и разгильдяйство? А Смольникова я бы вообще из команды выгнал. Играет из рук вон плохо. Постоянно привозит и привозит... что в клубе, что в сборной. В атаке перестал обострять, а как защитник - какашка стал... Словно деклассировался...


Да нет,просто есть такая вещь,называется пик физической формы,а бывает спад.Похоже он у вас наступил,к примеру локо уже летает по полю.А про нас ,сегодня поглядим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:04) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Что опять началось как в позапрошлом году - после стартового отрыва? Пижонство и разгильдяйство? А Смольникова я бы вообще из команды выгнал. Играет из рук вон плохо. Постоянно привозит и привозит... что в клубе, что в сборной. В атаке перестал обострять, а как защитник - какашка стал... Словно деклассировался...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Махачи уже приучились в меньшинстве играть...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А я писал,что топ команды настраиваются только на матчи между собой,а на такие команды как Ахмат и Анжи нет,когда мы пролетели,я написал бомжам,что вы тоже скоро проиграете и именно такого рода команде.Так как без настроя,не выиграть даже у дна.И ещё,мы Анжи обыграли играя на 2 игрока больше,а вы пропустили гол,и проиграли,когда имели на 1 игрока больше.Скриньте и читайте то что я написал и впредь никогда не злорадствуйте.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№12 Написал: foresten Челябинск (Сегодня, 16:53) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ебанный стыд, такому говну проиграть..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +3
  •  (9)
online

Да просто прoeбали - вот и не выиграли.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы поздно не было. Нельзя так играть с такими командами, как сказал zenit4ik.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Дзюба вспомнил, что он давно не был в аренде

к кому- то одному претензий нет, а вот к тренеру и команде в целом - да...непрофессионально.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (9)
online

Да поздно уже разбираться. После драки кулаками не машут. Как тренер Семак еще очень сырой. Это чисто тренерская ошибка. Он посчитал, что дело сделано и можно Анжи на одной ноге дожать. Не надо было игру ломать после гола. Просто выставить автобус и играть на контратаках.Зачем-то Дриусси оставил, а опытного Маркизио убрал. В общем-то Семаку нужно в себе разбираться в первую очередь.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сергей Богданович мне стыдно за команду. Разбирайся не разбирайся. СТЫДНО
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (9)

нельзя так играть с такими командами


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Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 16:36) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Сыроват пока Семак как тренер большого клуба.Смольникова пора гнать из команды.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Богданыч, чё это за куета сейчас была?


Дзюба вспомнил, что он давно не был в аренде... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Tokio581 (Сегодня, 16:35) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Че за говно Богданыч?
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч, чё это за куета сейчас была? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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