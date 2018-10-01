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Евгений Кафельников: очень хочу раскодироваться в твиттере

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал своё решение не писать в твиттер ещё девять месяцев.

"Честно, хочу раскодироваться в твиттере после сегодняшнего матча "Спартака"… Уже еле держусь" - написал Кафельников в инстаграме.

Напомним, ранее Кафельников пообещал покинуть твиттер на 9 месяцев в случае поражения столичного клуба в Лиге Европы от "Рапида". Матч, проходивший 20 сентября в Вене, завершился победой "Рапида" со счётом 2:0.
Теги: Спартак Кафельников
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Честно, хочу раскодироваться в твиттере

Женя, закодируйся лучше в жизни, со временем, возможно, и кукушка на место встанет.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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