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На матче "Рубин" — "Крылья Советов" в Казани ожидается около 10 тыс. болельщиков

Пресс-служба казанского "Рубина" объявила, что на матче против "Крыльев Советов" ожидается около 10 тыс. человек.

Матч "Рубин" – "Крылья Советов" состоится на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 20:30 мск.

После восьми туров "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 11 очками в активе. "Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке с 7 очками.
Теги: Рубин Крылья Советов
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