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"Рубин" - Крылья Советов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч девятого тура РПЛ.

"Рубин": Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберёзкин, Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Калинин, Могилевец, Шекари Гезелгайех, Бухаров.

"Крылья Советов": Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ланин, Молло, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 18:42
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№1 Написал: олодька Самара (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
пора уже очки брать а то грустно совсем
Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
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